【桌球】傅家俊挫英錦賽亞軍麥佳亞　奧蘇利雲半個鐘極速贏波

香港球手傅家俊在桌球蘇格蘭公開賽再晉一級，他在次圈以4：2擊敗應屆英國錦標賽亞軍麥佳亞，下圈會鬥泰國的塔猜亞。至於奧蘇利雲在次圈更贏得輕鬆，僅花32分鐘便以4：0淘汰占士卡希爾，他賽後表示狀態更勝年輕時，可以打到55歲。

在首圈淘汰卡基（Sam Craigie）的香港球手傅家俊，在當地時間昨日（12月11日）出戰蘇格蘭公開賽次圈，面對13號種子麥佳亞（Stephen Maguire）。麥佳亞近況大勇，月初贏得英國錦標賽亞軍，而在今次賽事首圈，他都以4：0擊敗韋德（Jimmy White）晉級。

傅家俊以4：2贏麥佳亞，晉級蘇格蘭賽第3圈。（視覺中國/資料圖片）

在今場比賽，傅家俊入局較快，首局一棒打出72度，先贏77：39，之後傅家俊再下一城，一棒打出66度，再贏66：29，領先局數2：0。傅家俊及麥佳亞是老對手，由2010年起，兩人曾13次交手，互有勝負。

麥佳亞在第3局打出century break，一棒100度，以128：5扳回一局。傅家俊不甘示弱，在4局也打出一棒破百的104度，以105：20贏出，保持領先兩局的優勢。

雖然麥佳亞手風漸順，第5局再打出一棒破百的126度，贏126：0，但傅家俊在關鍵的在6局贏88：6，以局數4：2擊敗麥佳亞，晉級第3圈，會鬥泰國球手塔猜亞（Thepchaiya Un-Nooh）。

麥佳亞早前在英錦賽決賽不敵丁俊暉，昨日就在蘇格蘭賽次圈不敵傅家俊。（視覺中國/資料圖片）

傅家俊對麥佳亞比賽片段：

昨日奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）亦出戰次圈，面對占士卡希爾（James Cahill），贏得非常輕鬆。打了32分鐘，奧蘇便以93：0、111：0、86：27及86：0擊敗對手，平均出捧時間只有12.8秒。

44歲的奧蘇賽後透露，覺得自己狀態非常好，他說：「跟你老實說，我覺得自己可以打到55歲。我覺得現在的感覺，比起廿幾歲及三十幾歲時更佳，所以在未來10年，我還可以保持水準。」

奧蘇利雲花了32分鐘就在次圈贏波。（視覺中國/資料圖片）

奧蘇利雲對占士卡希爾比賽片段：

另外，希堅斯（John Higgins）在次圈以4：1擊敗烏辛巴治（Alexander Ursenbacher），他在第2局打出一棒破百的123度，這是他職業生涯第775次打出century break，追平亨特利的紀錄，排century break榜次席，僅次於1021次一棒破百的奧蘇。