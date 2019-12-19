【英聯賽盃】拉舒福特創個人入球新高　曼聯晉4強鬥曼城

曼聯將會在英格蘭聯賽盃4強，遇上同市宿敵曼城。 曼聯在昨晚的8強主場以3：0輕取「巨人殺手」高車士打，拉舒福特貢獻入球及助攻各一，表現搶鏡。拉舒福特今季各項賽事累積14個入球，踢了半季已經創個人球季入球新高。領隊蘇斯克查大讚拉舒福特勤力，就算賽程頻密，都努力加操。

當地時間昨晚（12月18日）的英聯盃8強，曼聯輪換部分球員，桑馬達、尼曼查馬迪、杜安薛比及羅美路正選披甲，面對英乙的高車士打。曼聯上半場全面佔優，但拉舒福特、安東尼馬迪爾及安達斯彭利拿的射門皆未建功，半場兩隊踢成0：0。

蘇斯克查賽前與吉祥物握手。（路透社）

拉舒福特上半場未能助曼聯入球，半隊踢成0：0。（路透社）

高車士打雖然是第4級別球隊，但是今屆英聯盃的「巨人殺手」，曾淘汰熱刺及水晶宮兩支英超球隊。換邊後，曼聯沒有給予高車士打爆冷的機會，51分鐘靠一次快速反擊得手，門將羅美路接到對手攻門後，馬上用手傳球予馬迪，馬迪帶了兩步，斜傳予左路的拉舒福特。

這名英格蘭射手帶入禁區，橫推大位，避開幾名守將後，右腳射入為曼聯開紀錄。由羅美路傳球起，到拉舒福特射入，整個攻勢只花了12秒。5分鐘後，曼聯擴大優勢，格連活特右路傳中，高車士打守將賴恩積臣擺烏龍，拉開到2：0。

拉舒福特打反擊，殺入禁區，推大位起右腳射入。（路透社）

拉舒福特入球片段：

61分鐘，曼聯在陣地戰中組織到入球，首先來自桑馬達的分波，當時他在禁區頂控球，高車士打防線壓前，同時拉舒福特跑入禁區腹地；桑馬達把握時機送出斜傳，拉舒福特在無人看管下接應，第一時間傳中，馬迪爾門前掃入。用了11分鐘，曼聯就一口氣攻入3球。

雖然曼聯下半場踢得不如上半場，但靠這3個入球，取得3：0大勝，闖入4強，將與曼城爭入決賽。曼城在同日另一場8強，靠祖奧簡斯路入波，加上史達寧梅開二度，以3：1淘汰牛津聯。

高車士打守將賴恩積臣雖然快拉舒福特一步，但他卻將皮球撞進自己的網窩。（路透社）

高車士打守將賴恩積臣擺烏龍。（路透社）

馬迪爾趕到，門前加一腳入網，曼聯領先到3：0。（路透社）

拉舒福特今季各項賽事23次上陣入14球，只用半季，已創個人單季入球新高。他過去兩季分別是47場入13球及52場入13球。曼聯領隊蘇斯克查賽後講到拉舒福特在訓練中相當勤力，他說：「我們充滿對勝利渴望，前鋒一直有加操。昨日（前日）我勸拉舒福特不要加操，因為兩日前才踢完比賽，翌日又要比賽，但他繼續留在訓練場上操練，我們將會愈踢愈好。」

14 - Marcus Rashford has scored 14 goals in all competitions for Manchester United this season - his best tally in a single campaign for the club. Evolution. pic.twitter.com/CkOSvt7CDn — OptaJoe (@OptaJoe) December 18, 2019

史達寧梅開二度，助曼城擊敗牛津聯入4強。（路透社）

至於另一場4強則由李斯特城對阿士東維拉。李城昨晚由占士麥迪臣及莊尼伊雲斯入波，半場領先2：0，但愛華頓末段反撲，由湯戴維斯及巴尼斯建功，法定時間追成2：2；最後，李城互射12碼贏4：2晉級。