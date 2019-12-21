【英超】「新廠長」阿迪達回歸接受新挑戰　從哥帥偷師冀提升戰績

由前隊長變「新廠長」，前曼城助教阿迪達以主帥身份回歸阿仙奴，上任後隨即出席記者會，該名年僅37歲的少帥表示深明球隊現正處於水深火熱，並急不及待接受挑戰。 與阿迪達在曼城共事3年的主帥哥迪奧拿，亦祝願前副手在阿仙奴有光輝的前程，並指出無須為阿迪達的離開而填補空缺。

阿仙奴早前解僱艾馬利後，主帥一職由助教之一的龍格保暫代，但該名阿仙奴名宿領軍5仗，僅錄得1勝2和2負的戰績，在早前3球不敵曼城後，更揚言敦促球隊管理層盡早委任新領隊，撥亂反正。

阿仙奴終在當地時間周五（20日）宣布，委任前隊長阿迪達成為主帥，並簽約3年半，而該名37歲的少帥同日首度以「廠長」身份出席記者會。

年僅37歲的阿迪達與阿仙奴簽約3年半，再次回歸阿仙奴的懷抱。（阿仙奴官方Twitter截圖）

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阿迪達理解外界憂慮 冀提升球隊信心改善戰績

2016年從阿仙奴掛靴後，以助教身份轉投曼城，阿迪達相隔3年後以領隊身份回歸阿仙奴，首度坐正執掌球隊，外界對他的經驗亦有不少聲音。該名前兵工廠隊長明白外界的顧慮，表示將竭盡所能領軍，並已有心理準備接受所有挑戰，「回到阿仙奴就像回家一樣，我十分榮幸及高興可以執教阿仙奴，我絕對明白球迷對球隊的期望，我亦準備好接受所有挑戰，希望盡早與職球員合作。不少外界亦質疑我的執教經驗，我絕對理解他們的疑慮，我會用盡一切努力帶領阿仙奴重取佳績。」

向曼城領隊哥迪奧拿學法3年，阿迪達大讚哥帥的效率甚高，並指信心是重建球隊的不二法門，「在曼城3年間，我認為他們的成功是因為球隊不論球員及職員亦十分相信自己所做的事是正確，我認為球隊首要改善隊中的能量，我希望隊中所有球員分享相同的想法，每日亦要努力不懈地創造正面的球隊文化。」

阿迪達離任3年的曼城助教一職，正式開展領隊生涯。（路透社）

阿迪達由兵工廠前隊長，搖身一變成為新主帥。（路透社）

看守領隊龍格保功成身退，回復助教的職務，他在接受阿仙奴官方網站訪問，表示這段經歷使他學習到不少，並期待與阿迪達合作，「雖然在暫代領軍期間，球隊遇到不同的困難，但也是一個十分難忘的體驗，而我從中亦得益不少。我急不及待與阿迪達合作，我相信我們可以帶領阿仙奴重回應有的位置。」

看守領隊龍格保完成5場領軍生涯後，再度回復助教職務，與新教頭阿迪達合作。（路透社）

阿迪達離開曼城教練團隊後，哥帥副手一職將由另一名西班牙教練波里爾（Rodolfo Borrell）接任。哥迪奧拿表示阿迪達在離任前兩天，已經前往倫敦向阿仙奴報到，並祝他好運，「阿仙奴在阿迪達的人生中，佔有十分重要的地位，我亦十分明白他的決定，而當他決定追逐個人的夢想時，你並沒有辦法阻止他，希望他在兵工廠一切順利，我相信他有力為阿仙奴重建輝煌。」

阿仙奴將於明年3月在英超次循環聯賽作客曼城，屆時球迷可看到阿迪達季內「倒戈」藍月亮。