【英超】夏蘭特今早搭飛機往曼徹斯特　曼聯主帥蘇斯克查澄清傳聞

今早挪威傳媒報道，薩爾斯堡前鋒艾寧夏蘭特搭上前往曼徹斯特的航班，令人猜測這名19歲新星將加盟曼聯。不過，曼聯主帥蘇斯克查馬上澄清，指夏蘭特並非來曼聯，估計他可能經曼徹斯特轉機。

19歲的挪威中鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）今季在薩爾斯堡表現優異，在歐聯分組賽攻入8球，排射手榜次席，引來多間歐洲豪門的青睞，包括英超的曼聯。

今早，挪威傳媒報道一則突破性的消息，指艾寧夏蘭特在挪威的斯塔萬格上挪威航空的航班，飛往曼徹斯特，預計在當地時間早上10：15分抵達曼市，相信艾寧夏蘭特正前往曼聯商討加盟條款。

蘇斯克查今早出席記者會，回應轉會傳聞。（路透社/資料圖片）

父親曾效曼聯死敵 蘇斯克查否認轉聞



據報，其父親夏蘭特（Alf-Inge Haaland）陪同他前往英國，夏蘭特是挪威前國腳，以前踢過列斯聯及曼城兩支曼聯的宿敵；而「超級經理人」拉奧拿亦會出席談判，曼聯方面就由執行副主席活華特及領隊蘇斯克查為代表。

巧合的是，這則消息在曼聯賽前記者會前傳出，所以記者紛紛向蘇斯克查求證。蘇斯克查回應：「我不認為他會來這裏。大家都知道的，我不會談論其他球會的球員。我都說過很多次，我這份工作需要面對大量傳聞。」

艾寧夏蘭特今季表現突出，獲多間歐洲大球會的青睞。（資料圖片）

有記者追問，稱有目擊者見到艾寧夏蘭特登上前往曼徹斯特的航班。蘇斯克查再回應：「他應該不是來曼徹斯特，我認識他，也認識他的朋友，我知道他正放聖誕假。斯塔萬格的航班不多，你需要轉機才去到其他地方。」

還有記者追問，蘇斯克查會否在艾寧夏蘭特轉機前與他見面，這名曼聯主帥簡單地回答：「不會。」

另外，有報道指保羅普巴決定不再為曼聯上陣，一心要在下月離隊；蘇斯查克強調球會不會在1月轉會窗出售普巴，他說：「他不會在1月被賣走。我希望他年底前可以復出，但我不會勉強他，我不會要他承受受傷的風險。」

蘇斯克查指曼聯1月不會賣走普巴。（資料圖片）

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