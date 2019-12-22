【馬拉松．亞錦賽】周漢聶壓力下跑22920　談與黃尹雋的微妙博奕

一眾香港馬拉松跑手近日馬不停蹄，黃尹雋一周前才於防府馬拉松刷新香港最佳全馬時間，其他跑手今周則北上東莞角逐亞洲馬拉松錦標賽。 與黃尹雋既是好友、又是對手，周漢聶坦言「阿雋」跑出新港績後，他難免有點壓力。今天以2小時29分20秒成為今屆亞錦最佳香港跑手，他只望在繁忙學業中擠出時間，「在時代唾棄我前要博一鋪」。

縱使周漢聶早前在社交網站發文，表示將以學業為重、跑步為次，但今日一戰，他仍以2小時20分為目標，盼與阿雋的2小時20分58秒港績看齊。「一開始就朝住『220』，全程沒留力，『爆到七彩』，跟不到是我能力不夠。」周漢聶賽後回顧戰況，他自知狀態不足，但仍跟住教練為他設定的目標去跑，即使正為中大畢業功課忙個不停，但他未有以此作藉口，「狀態平平但仍盡力博，博輸了也無憾」。

周漢聶（圖）坦言，黃尹雋刷新港績後，他有點點失落，「但絕對為好友成為一哥而高興，輸給他口服心服」。（資料圖片）（資料圖片／盧翊銘攝）

黃尹雋（右）與周漢聶（左），既是好對手，也是好朋友。（受訪者提供）

場外好友場內對手：輸給阿雋我心服口服



香港男子馬拉松近年新星湧現，周漢聶藉今年初渣馬跑出「22527」一炮而紅，來到年底則有黃尹雋兩個月內連破3個香港紀錄，風頭一時無兩。周漢聶與「阿雋」份屬好友，但來到跑道上卻是對手。



他坦言兩人之間難免「互砌」，看到好友榮登香港馬拉松「一哥」寶座，也有點點失落，但彼此之間絕對是良性競爭：「失落，因為運動員始終有鬥心。今年初渣馬後我說過，我一開始就覺得阿雋會贏我，沒想到他失手。他的實力比我高，雖然運動員不喜歡輸，但輸給阿雋我心服口服，也為他成為香港一哥而高興。」



那麼暫由好友「保管」的香港紀錄，可曾想過有一天要搶過來？「在時代唾棄我前，有得搏唔通唔搏？下次阿雋再破幾分鐘，我就真的追不到啦！」

除了周漢聶，尹焯熙（左）與魏賡（右）今天也代表香港出戰馬拉松亞錦賽。（資料圖片）

屈旨盈跑進前十，表現不俗，但她預計渣馬將不會角逐全馬，轉戰半馬。（資料圖片）

至於其他出戰亞錦賽的跑手，尹焯熙緊隨周漢聶之後，以22940衝線，排第13，魏賡則跑出23350，位列15。女子組方面，原本參賽的姚潔貞因腳傷棄戰，但仍北上為隊友打氣，她與丈夫的愛徒黃芷銦跑出24456，另一跑手屈旨盈則跑25144，兩人分列第7及第10。眾將完成亞錦賽後，將把握餘下時間備戰2月9日的渣馬，姚潔貞亦已報名全馬，視乎康復進度再決定能否參賽。