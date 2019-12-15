【馬拉松】黃尹雋跑出香港最快全馬　塵封35年歷史終於改寫

香港最佳男子馬拉松時間已經塵封35年，今天終由黃尹雋以2小時20分58秒刷新，這也是黃尹雋兩個月來改寫的第三個港績。

今季最火熱的香港跑手非黃尹雋莫屬。他先在10月下旬的香港10公里挑戰賽，以30分51秒打破男子10公里香港紀錄，那個紀錄已由前香港三項鐵人運動員李致和保持了15年；時隔6天，他在澳門亞洲城市田徑邀請賽5000米跑出14分50.78秒，舊紀錄（14分56.30秒）於41年前由Andrian Trowell創出，如今終於回歸土生土長華將手中。今天（12月15日），狀態大勇的黃尹雋到日本出戰防府馬拉松，表現更令香港跑界拍案叫絕，以1小時09分21秒完成頭半程，後半程他保持水準，終以2小時20分58秒完成42.195公里，再成香港最佳。相比個人最佳時間，黃尹雋進步了8分35秒，他的舊PB是今年初渣打馬拉松跑出的2小時29分33秒。

香港最佳男子馬拉松時間，Paul Spowage已經保持35年，今天終由黃尹雋改寫歷史，跑出2小時20分58秒。（資料圖片；田總提供）

證明香港跑手有力突破

香港男子馬拉松最佳時間已經塵封了35年，乃Paul Spowage於1984年在倫敦跑出2小時21分10秒；「吳師傅」吳輝揚在1992年港深馬拉松跑出2小時24分51秒，是當時最接近港績的華將，但之後直到去年的柏林馬拉松，才有徐志堅打破吳師傅的紀錄，以2小時24分43秒成為最快香港華將；如今黃尹雋再次改寫歷史，他不只是最快香港華將，更令「最佳」寶座回歸土生土長的氣袋手中，證明香港跑手一樣有能力突破，或許有一天我們的男跑手，不只跑進「220」，更能一登奧運五環舞台？