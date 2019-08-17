【跑手接龍二・93】兩棲跑手．高風險高回報　再選仍是邊讀邊跑

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 「品德跑手」王春榮留給「兩棲跑手」周漢聶的話是：「繼續努力，把自己做到最好。」

看到同學成績優異或自己在跑步上進入低潮，我都會問自己應否專注一項，不要又跑步又讀書。但想深一層，安穩和高風險搏高回報，我總擇後者，所以再選一次，我都會選擇兩棲，成為一名懂跑步的知識分子。

讀書生活要面對大量數據，學得快，消化得多。（周漢聶提供）

中學時期一臉稚氣，5年過去，周漢聶是最有機會衝擊香港馬拉松紀錄的跑手之一。（周漢聶提供）

有時候跑步和讀書互相限制，的確有所犧牲。中學時期，我已習慣早上5時起床慢跑，午飯時間再慢跑，星期二和五晚跟隨王春榮教練衝圈。花了精力練跑，讀書時間就少了 、容易疲倦和渴睡，但凡事有兩面，長跑和讀書都可相輔相成。例如實驗証明，老鼠持續探索不同地方，令海馬體變大增加記憶力，亦有研究指出的士司機的海馬體較大，而海馬體變大有利記憶力，所以經常探索新路段的長跑選手記憶力會較好，對讀書自然有幫助。

跑步路上，一定要感激恩師王春榮教練。（周漢聶提供）

我在中文大學攻讀心理學，課程需要讀許多文獻、而且要讀得快、背得到，再加以分析消化，所以記憶力對我很重要。讀書有助跑步，源於我讀得快和懂尋找文獻，所以吸收到避免傷患、營養補給和運動科學知識，以上種種都是兩棲帶給我的優勢。

知識令我知道，處理傷患要快，就算更痛，也要選擇最有效的方法。（周漢聶提供）

談談近況，我與王春榮教練商討後，決定跟隨日本教練村尾慎悅學習。村尾教練很著重細節，先要我提交近5年的每場比賽成績才開始集訓。每朝6時，我由中文大學慢跑到香港體育學院，每課約35分鐘，暫時不用跑，只需繞欄。

在寂靜晨曦中，我喜愛鳥兒吱吱、汗水滴滴和撞欄噹噹，我喜歡這份寧靜，只因劃破它的多是村尾教練的指正「Don’t lift your support leg」、 「Catch the ground」、「 Too soft 」等。 我的專注是以他保持沉默為目標。

跑步是一個三角形，三個角是肌力、心肺功能和技術，跟隨王春榮教練多年，肌力和心肺功能已大有所進， 但自己一直較少注意技術，使三角型失衡。今次有村尾教練1對1指導，每一個動作都執得細緻，集中提升技術，使失衡的三角型得到改善。 我希望能和「真男人」張嘉哲一樣，透過改進技術突破樽頸位。

有時縱使如何努力，比賽成績都會未如預期。（周漢聶提供）

訓練要專心，想自拍就只能偷偷摸摸地做，否則教練發現，少不了捱罵。（周漢聶提供）

跟隨村尾教練不足三周，我就要小試牛刀了。大家讀到這篇文章時，我該身在芬蘭準備比賽。連月因自己編排訓練失當和受傷患困擾，實在不安心。但即使陷入低潮，我都不會停步，繼續5點起床，訓練盡力做到最好。

在我跑步人生中，能否跑奧運，甚至只是打破香港馬拉松紀錄，仍是未知數。但我相信跑步本身就是我榮耀神的方式，所以將來升讀碩士或出來工作，我仍會繼續向目標進發，向著標竿直跑。

周漢聶本年香港馬拉松一鳴驚人，創出本地選手歷來最快時間。來年賽事固然是焦點，但跑界正在留意他能否打破香港紀錄。（資料圖片／高詩琦攝）

周漢聶在本年香港馬拉松創下佳績。（01齊跑相片服務）

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