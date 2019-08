【跑手接龍二・93】兩棲跑手．高風險高回報　再選仍是邊讀邊跑

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手,先是連結受訪者,繼而組隊參賽、成立跑步群組,再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者,都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後,以受訪者第一身的角度撰文。 「品德跑手」王春榮留給「兩棲跑手」周漢聶的話是:「繼續努力,把自己做到最好。」

看到同學成績優異或自己在跑步上進入低潮,我都會問自己應否專注一項,不要又跑步又讀書。但想深一層,安穩和高風險搏高回報,我總擇後者,所以再選一次,我都會選擇兩棲,成為一名懂跑步的知識分子。

讀書生活要面對大量數據,學得快,消化得多。(周漢聶提供)

中學時期一臉稚氣,5年過去,周漢聶是最有機會衝擊香港馬拉松紀錄的跑手之一。(周漢聶提供)

有時候跑步和讀書互相限制,的確有所犧牲。中學時期,我已習慣早上5時起床慢跑,午飯時間再慢跑,星期二和五晚跟隨王春榮教練衝圈。花了精力練跑,讀書時間就少了 、容易疲倦和渴睡,但凡事有兩面,長跑和讀書都可相輔相成。例如實驗証明,老鼠持續探索不同地方,令海馬體變大增加記憶力,亦有研究指出的士司機的海馬體較大,而海馬體變大有利記憶力,所以經常探索新路段的長跑選手記憶力會較好,對讀書自然有幫助。

跑步路上,一定要感激恩師王春榮教練。(周漢聶提供)

我在中文大學攻讀心理學,課程需要讀許多文獻、而且要讀得快、背得到,再加以分析消化,所以記憶力對我很重要。讀書有助跑步,源於我讀得快和懂尋找文獻,所以吸收到避免傷患、營養補給和運動科學知識,以上種種都是兩棲帶給我的優勢。

知識令我知道,處理傷患要快,就算更痛,也要選擇最有效的方法。(周漢聶提供)

談談近況,我與王春榮教練商討後,決定跟隨日本教練村尾慎悅學習。村尾教練很著重細節,先要我提交近5年的每場比賽成績才開始集訓。每朝6時,我由中文大學慢跑到香港體育學院,每課約35分鐘,暫時不用跑,只需繞欄。

在寂靜晨曦中,我喜愛鳥兒吱吱、汗水滴滴和撞欄噹噹,我喜歡這份寧靜,只因劃破它的多是村尾教練的指正「Don’t lift your support leg」、 「Catch the ground」、「 Too soft 」等。 我的專注是以他保持沉默為目標。

跑步是一個三角形,三個角是肌力、心肺功能和技術,跟隨王春榮教練多年,肌力和心肺功能已大有所進, 但自己一直較少注意技術,使三角型失衡。今次有村尾教練1對1指導,每一個動作都執得細緻,集中提升技術,使失衡的三角型得到改善。 我希望能和「真男人」張嘉哲一樣,透過改進技術突破樽頸位。

有時縱使如何努力,比賽成績都會未如預期。(周漢聶提供)

訓練要專心,想自拍就只能偷偷摸摸地做,否則教練發現,少不了捱罵。(周漢聶提供)

跟隨村尾教練不足三周,我就要小試牛刀了。大家讀到這篇文章時,我該身在芬蘭準備比賽。連月因自己編排訓練失當和受傷患困擾,實在不安心。但即使陷入低潮,我都不會停步,繼續5點起床,訓練盡力做到最好。

在我跑步人生中,能否跑奧運,甚至只是打破香港馬拉松紀錄,仍是未知數。但我相信跑步本身就是我榮耀神的方式,所以將來升讀碩士或出來工作,我仍會繼續向目標進發,向著標竿直跑。

周漢聶本年香港馬拉松一鳴驚人,創出本地選手歷來最快時間。來年賽事固然是焦點,但跑界正在留意他能否打破香港紀錄。(資料圖片/高詩琦攝)

周漢聶在本年香港馬拉松創下佳績。(01齊跑相片服務)

