【F1．阿布扎比站】侯根保膺今站最佳車手　9季F1生涯完美作結

在下季未有落班的侯根保（Nico Hulkenburg），今年最後一站阿布扎比站或成他最後一場F1賽事，一眾車迷在最後一仗投選侯根保成「最佳車手」，是對該名德國車手的最後一份禮物。

在今年效力雷諾車隊的侯根保，來年的位置將由奧干（Estaban Ocan）頂上，今年最後一場的阿布扎比站，或成為該名32歲的德國車手在F1的告別戰，可惜他未能在今仗取得分數，結果以第12位衝線，完成個人第177場的F1賽事。

侯根保在阿布扎比站以12名完成賽事。（Twitter截圖）

侯根保在雷諾效力3年，車隊在最後一站期間為他舉行不同的活動歡送他，而他的隊友列卡度更戴上假髮一同合照。雷諾車隊的老闆Cyril Abiteboul表揚侯根保為車隊的貢獻良多，令雷諾的發展更進一步。人稱「Hulk」的侯根保，在社交網站上載一張以變形俠醫身體配上金髮的畫作，向一眾車迷道別，並希望後會有期。

侯根保上載一張變形俠醫的背面畫作，寓意F1生涯告一段落。（Instagram截圖）

新人賽季巴西站排頭位一鳴驚人 生涯無緣頒獎台留憾

侯根保在2010年挾GP2總冠軍身份升班，代表威廉士車隊首度參戰F1，他在首個賽季表現亮眼，當年的巴西站在乾濕地的情況下，取得個人首個﹑亦是最後一個的頭位起步，可惜他在正賽未竟全功，只能以第8名完賽。效力印度力量（Force India）時期的侯根保，相信是他在F1最成功的一段日子，並穩定地以前10完成賽事，但「Hulk」征戰F1多年，亦與頒獎台無緣，其中更3度取得「梗頸四」。他在近3年轉投雷諾後，亦為車隊帶來穩定的分數。

侯根保征戰F1多年亦未能取得佳績，但他在2015年參加勒芒24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans），更一擊即中奪得冠軍，亦是首名現役F1車手同時贏得勒芒耐力賽的錦標。

侯根保在2015年出戰勒芒24小時耐力賽，成為首名現役F1車手奪冠。（Twitter截圖）

去年阿布扎比遇恐怖意外 與死敵麥奴臣針鋒相對

雖然侯根保未曾在頒獎台上開香檳，但他的技術亦受到其他車手的肯定。侯根保在去年閉幕戰阿布扎比站中，經歷驚心動魂一幕，在比賽途中與哥桑相撞後翻側數圈被困，期間更出現火花，幸好工作人員隨即上前撲熄，而他的頭部在「Halo」保護下平安無事。

網上串流平台《Netflix》推出的F1紀錄片中，亦曾提及侯根保與麥奴臣（Kevin Magnussen）的關係緊張，侯根保更曾指對方是「最沒有體育精神的車手」，麥奴臣更向他反擊。在今年中曾經傳出，或許以侯根保取代哥桑，夥拍麥奴臣一同代表哈斯車隊，結果亦未有成事。麥奴臣受訪時直認二人只是對手關係，而並非朋友，但亦對他的賽車技術表欣賞。

侯根保去年在阿布扎比的恐怖意外（按圖放大）