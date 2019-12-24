【英超】孫興慜成9年來一年3紅牌第一人　熱刺冒「加監」風險上訴

熱刺球星孫興慜在對車路士的「倫敦打吡」中，倒地後伸腳踢中車路士的魯迪格，結果換來今季第2次直接領紅被逐，熱刺主帥摩連奴確認將為這面紅牌作出上訴，並表示較激烈的身體接觸，在英超賽場是難以避免。

熱刺在主場兩球不敵車路士，焦點當然落在領紅的孫興慜身上，該名韓國球星與車路士守衛魯迪格爭持後倒地，並伸腳踢中對手，球證在翻看視像助理裁判（VAR）後，決定向孫興慜出示紅牌。

根據英超的規例，直接領紅出場將被罰停賽3場，對熱刺應付7日內3場的「英超快車」甚有影響，而摩連奴確認將會為他的紅牌提上訴，但熱刺隨隊記者Charlie Eccleshare表示，上訴後有機會延長他的禁賽期。

熱刺在快車期間7日內戰3場賽事，若果孫興慜停賽3場的話，對他們的兵源有甚大影響。（路透社）

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孫興慜在上季季尾「火遮眼」推開般尼茅夫的球員，今年首度領紅，及後在今年11月不慎踢傷愛華頓的安祖高美斯後再次領紅被逐（但上訴後被推翻），加上今仗的紅牌，已是他今年英超累積的第3張紅牌，追平卡達莫（Lee Cattermole）在2010年寫下的紀錄。

孫興慜2019年3次直接領紅被逐（按圖放大）

摩連奴：VAR猶如殺死球賽 「魯迪格下仗亦會正常出賽」

摩連奴當然不認同球證對孫興慜發紅牌的決定，「我並不認為該記犯規是個紅牌犯規，原來球證在當刻沒有出示紅牌，但經過VAR後才改變主意。我認為VAR應該支援球場的進行，而如今這決定猶如將球賽殺死。」

摩連奴亦指較激烈的身體接觸在英超是十分正常，並繼續諷刺魯迪格的反應過份誇張，「我認為魯迪格的反應太誇張，或許在西班牙或意大利，球員們喜愛將被侵犯的反應誇大，但在英超並沒有這種文化，較激烈的身體接觸十分常見，除非魯迪格受傷，但我認為他在下仗亦將如常出賽，所以我才以『斷肋骨論』諷刺他。」

摩連奴當然認為孫興慜領紅的決定過於嚴苛。（路透社）

雖然孫興慜在韓國的地位甚高，但不少韓國傳媒認為他這記犯規過於粗野，韓國網站《Naver》認為他的犯規有違體育精神，是一記多餘的犯規，而在該刻被逐令熱刺追平失去希望，並希望他以技術脫離困境，而非超技術。