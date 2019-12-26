【意甲】文迪蘇傑轉戰卡塔爾　發長文向祖雲達斯致意

曾經傳出是曼聯收購目標之一的克羅地亞前鋒文迪蘇傑（Mario Mandzukic），早前宣布離開祖雲達斯，但並非轉投「紅魔鬼」，而是加盟卡塔爾的艾杜哈尼（Al-Duhail），並在社交網站發文向祖雲達斯球迷道別。

文迪蘇傑的名字在早前多次與曼聯扯上關係，但最終他的新目的地並非英格蘭，而是亞洲的卡塔爾，據報與艾杜哈尼簽約一年半。該名33歲的克羅地亞箭頭，今季在沙利的麾下苦無上陣機會，在聯賽及歐聯亦未曾披甲上陣，使該名箭頭心灰意冷，離隊他投。

文迪蘇傑在2015年夏天由馬德里體育會加盟祖雲達斯，效力多年間在意大利奪得不少榮譽，曾4奪聯賽錦標及3度捧走意大利盃冠軍。他在4年半間為「老婦人」在各大賽事上陣162場，並攻入44球。

文迪蘇傑效力祖雲達斯，期間4度捧走意甲錦標。（資料圖片）

卡塔爾球會艾杜哈尼透過Twitter公布文迪蘇傑加盟的消息。（Twitter截圖）

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文迪蘇傑出走到中東「搵真銀」前，亦不忘一眾多年支持他的祖雲達斯球迷，他在社交網站上以意大利文致謝，「效力祖雲達斯是我的榮幸，即使在近月未能披甲，亦不會影響我對這間偉大球會的敬意。我必須要感謝球隊上下的每一位，在場上與隊友一同奮鬥，每場勝仗及每個錦標我也會銘記在心，加上不辭勞苦的每個教練﹑軍醫及工作人員等，都為球隊的成功打下根基。最後，我必須感激一眾球迷，使這間球會變得如此強大。在4年半後，我終於要離開祖雲達斯，開展職業生涯的新一頁，我亦希望我的表現為大家留下深刻印象。」

當沙利今季執教祖雲達斯起，文迪蘇傑便一直苦無上陣機會。（路透社／資料圖片）

文迪蘇傑離隊後，外界揣測祖雲達斯是否正在騰出空間，以便在冬季轉會窗羅致心儀球員。外界盛傳「班馬兵團」有意簽入今季彈起的薩爾斯堡前鋒夏蘭特，另外亦有消息指祖雲達斯欲以安利簡恩（Emre Can）作交易籌碼之一，換取舊將普巴重返都靈。