【高級組銀牌】辛祖完成大埔最終戰　一個因素成轉會首要考慮

大埔以3球之差不敵理文，無緣連續兩屆闖入銀牌決賽，同時也令射手辛祖在球會的最後一戰留下遺憾。 這位港足前鋒賽後直認即將離隊，感激球會支持之餘，也談及未來去向。

大埔跟辛祖即將約滿是眾所周知的事情，而近日也有傳這位港足前鋒會他投，辛祖於賽後直認自己將離隊，「我很想拿下這場比賽，嘗試入球及帶領大埔入決賽，但不幸地對方踢得較好，現時我很期待未來的新挑戰。」

外界盛傳辛祖會加盟「富豪球會」富力R&F，他坦言得到對方開出聘約。（袁志浩攝）

高級組銀牌4強大埔對理文精彩戰況（按圖放大）

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自爆獲富力東方洽談 「居港是優先考慮」

早前有報導指出，辛祖跟大埔的合約原先於2月屆滿，惟到時港超轉會窗經已關閉，若辛祖希望提前轉會，買家或要額外付上轉會費，為他轉會一事添加阻礙。不過辛祖回應時透露，已跟會方達成共識，雙方會提前於今年12月31日解約，好讓自己尋找新東家。

有記者問及辛祖會否留在香港，他稱要仔細考慮手頭上的聘約，再決定是否留港落班，「我獲得（富力）R&F及東方（龍獅）開出合約，當然留在香港居住是首要考慮因素，但我也希望踢另一層次的比賽。我會看看那些球會的文化，及對未來的計劃再抉擇，若真的要到外地踢球，我也會願意離開香港。」

辛祖今場表現落力，皆因他自知今場是在大埔的最終戰。（袁志浩攝）

感激大埔球迷支持 辛祖：或許我會回來

辛祖在2018年離開效力3季的傑志，曾短暫外流印尼甲組聯賽球會望加錫，並在今年初回港加盟大埔。結果這名射手協助大埔奪得史上首個頂級聯賽冠軍，並以個人名義「衛冕」港超，他也坦言在大埔留下美好回憶，並感激教練、職球員跟球迷的支持，「在大埔我一直做到最好，但足球總是要向前看，嘗試走一走不同的道路。希望大埔會有個好球季，或許未來我會回來也不一定。」

完場後大埔秘書長陳平，以及會長李宗德的夫人都上前跟辛祖合照留念。（袁志浩攝）

袁皓俊力保不失 「東亞錦助維持狀態」

另一邊廂，理文順利晉身決賽跟東方爭霸，當中守門員袁皓俊應記一功。下半場他先後數次將必入球拒諸門外，成功以「零失球」完成賽事。

雖然在過去的東亞足球錦標賽中，「肥袁」是唯一一位未有披甲的入選港將，不過他指出經歷也對表現有幫助，「見識到強敵的速度，令自己心理上更習慣國際賽節奏，加上香港隊練波也有一定的強度及質素，令自己的狀態可維持至今。」去季曾在菁英盃決賽獲選為MVP的「肥袁」，強調東方球員質素雖比己隊高，但相信只要全隊踢出團結精神，可一舉擊敗對方捧盃。