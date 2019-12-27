C朗拿度暢談職業生涯　歐國盃決賽哭到脫水　選倒掛入波為金球

祖雲達斯球星C朗拿度接受《DAZN Italia》的訪問，講到職業生涯最精彩的入球，倒掛金勾射破保方的大門，還有他最難忘的錦標是2016年歐國盃，當時哭到虛脫，破例飲酒。

C朗入球多不勝數，但講到金球，相信很多人都記得他效力皇家馬德里時，在歐聯8強對祖雲達斯，以一記倒掛射破保方鎮守的大門。

34歲的C朗亦選這一球為他職業生涯的金球，他說：「對保方的倒掛金勾。在一個獨特的球場，面對一支優秀的隊伍，射入了一個獨一無二的入球，那一晚真的很特別。」

C朗接受意大利傳媒訪問。（資料圖片）

C朗之後講到保方，「我一直覺得保方是個好人，他總是很樂觀，也很快樂，就算在那個時候仍保持正面，給我讚賞。他就是我想像中一樣，從容大度，十分優秀，會令你每天都感到驚喜。」

談到生涯面對過最難應付的後衛，C朗說起一班現任球會隊友，他說：「就是我每天訓練面對的對手：邦路斯、基亞連尼及馬菲斯迪歷特。加盟祖雲達斯之前，我就很怕面對基亞連尼。」

C朗選這個掛勾入球為他生涯至今的最佳入球。（資料圖片）

C朗射入倒掛後，保方大方地讚好。（資料圖片）

+ 6 + 5 + 4

在2016年夏天，C朗帶領葡萄牙贏得國家隊首個歐國盃冠軍，而在決賽，C朗初段因傷退出，他在場邊為隊友吶喊助威，最後葡軍以1：0擊敗法國。

C朗說：「在我贏過的錦標入面，與葡萄牙奪得的歐國盃是最重要的。那是無與倫比的一個夜晚，永遠不會忘記。我哭過，笑過，痛苦過，尖叫過，喝醉過，那晚我哭得太多了，哭到賽後脫水。在慶祝的時候，我喝了一口香檳，即刻有種頭重腳輕的感覺。我從來不會飲酒的，但那一刻太特別，最我生涯最重要的冠軍。」

在2016年歐國盃決賽，C朗因傷離場，他失望得哭起來。（資料圖片）

問到退役後有沒有興趣執教鞭，C朗說：「目前，我沒有興趣當教練，或者我有天會改變主意，我不會說永不可能。我著重激勵士氣，領隊要將自己的激情及才華傳給球隊。舉例說，我喜歡享受自己的表現，盤扭、射門及入球，當然我都會傳球。」

在2016年歐國盃決賽，他因傷離場後，仍在場邊為隊友打氣，他肉緊到哭起來。（資料圖片）

回望足球生涯，C朗除了贏得過無數讚譽，亦曾陷入爭議，遭受批評，他視為起跌為常，以平常心面對。他說：「生活總會遇上高低起伏，但大體而言，還是開心的。被批評是足球比賽的一部分，你一定要保持正面的態度，因為這就是足球。人們會為你打氣，也會向你喝倒采，這是正常的，沒有問題。總之，我清楚自己，我知道自己最後會得到什麼，人們最終會讚好。」