【英超】摩連奴聖誕節經歷喪狗之痛　12年前曾為牠被警察拘捕

熱刺領隊摩連奴在昨日賽前宣布一個傷感的消息，他的愛犬Leya在聖誕節逝世。翻查新聞紀錄，摩連奴在2007年阻止當局帶走Leya隔離，而被警方拘捕扣留。

熱刺在昨日的「拆禮物日」主場對白禮頓，主帥摩連奴賽前接受訪問，主持問他聖誕節過得開不開心，這名葡萄牙籍領隊答：「老實講，我很傷心，因為我的愛犬死了，牠是我的家人。不過，生治還是要繼續。」

摩連奴在賽前接受訪問，表示其愛犬在聖誕日逝世。（網上片段截圖）

講到愛犬逝世，摩連奴神情落寞。（網上片段截圖）

Sad, Jose Mourinho’s dog died on Christmas Day. Anyone disrespecting Jose for this needs to visit a psychiatrist. pic.twitter.com/0DmalQvYUe — San™ (@VintageArsanal) December 26, 2019

摩連奴神情落寞，沒有再透露有關愛犬的死訊，感謝主持關心後，就談回足球的話題。英國《每日鏡報》報道，逝世的摩連奴愛犬名叫Leya，是一隻約翰爹利。雖然不太清楚Leya的年齡，但可以肯定的是，摩連奴在2007年時已經飼養牠。

翻查紀錄，在2007年5月，那年足總盃決賽對曼聯前，時任車路士領隊摩連奴因Leya而被警方拘捕。當時摩連奴正出席頒獎禮，太太打電話給摩連奴，指有政府人員來捉狗。摩連奴趕回家，發現動物衛生當局派員，要求帶走Leya隔離；還有兩名警察在場。摩連奴拒絕讓他們帶走Leya，更聲稱Leya走失了。當局雖然無法帶走Leya，但警方就拘捕了摩連奴，將他扣押，給予警告後才放走他。

摩連奴當年稱：「我雖然贏得足總盃，但這一個星期過得很困難，因為我的愛犬，我被警方羈留了。這是個奇怪的故事，他們認為我用私人飛機將這隻狗從葡萄牙帶來英國，沒有經過合法程序。」摩連奴稱他們在英國內購買Leya，Leya亦已經接受了政府要求的疫苗注射。