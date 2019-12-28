【意甲】伊巴謙莫域重投AC米蘭至季尾　當年奪冠三叉戟仍在服役

傳聞已久，終於成真。瑞典「戰神」伊巴謙莫域（Zlatan Ibrahimovic）重返歐洲球壇，重投舊東家AC米蘭，效力至本季完結。 「紅黑軍團」隆重其事，在社交媒體「瘋狂出POST」賀舊將回歸。如此重視，皆因這名瑞典中鋒為球會帶來最後一座意甲冠軍。翻查當年陣容，大部分球員已退役，唯獨多點開花的前鋒線上，多名老將仍在馳騁綠茵場。

伊巴謙莫域去年離開曼聯，轉戰美職聯洛杉磯銀河，雖為老將但依然「超班」，在美國上陣58仗入53球。球季完結，他已蠢蠢欲動，屢有傳聞指他將重返歐洲，包括曾效力兩季的AC米蘭。他在本月初接受一家意大利傳媒訪問，更暗示「很快在意大利再見」。

AC米蘭公布伊巴「IZ BACK」，Z來自伊巴的名字「Zlatan」。（AC米蘭Twitter）

AC米蘭在本港時間今晨（28日）在Twitter兩小時內6度發帖，預示「戰神」回歸，先以「#izcoming」預告，繼而貼出伊巴當年披甲的相片，註明「#izback」。球會聲明指伊巴的合約至本季完結，屆時有機會續約一季，他將於下周四（2020年1月2日）接受體檢及出席首課操練。

伊巴在官宣後表示「同一個我，不同的魔鬼」，甚有氣勢。（伊巴謙莫域Instagram）

AC米蘭作為老牌球隊，近季戰績繼續浮沉，連續5季無緣歐聯。今季更在中游浮沉，10月由皮奧利（Stefano Pioli）代替詹保羅（Marco Giampaolo）出任教練，但戰績未見起色，現時在意甲排11位。球隊本季攻力尤其疲弱，17戰聯賽僅入16球，排聯賽尾五，較包尾的熱拿亞更差。

伊巴為AC米蘭效力兩季，轟入42球。（美聯社）

重召伊巴，希望解救攻力不濟的問題。他在2010-11年球季以借將身份加盟，與羅賓奴（Robinho）及柏圖（Pato），各射入14球，助球隊奪得意甲冠軍。當年主力陣容中，派路、加度素、施多夫等一代球星已退役，但三名球隊神射手仍未言退。

伊巴在2011年協助AC米蘭力壓同市宿敵國際米蘭，奪得意甲冠軍，兩循環米蘭打吡均奏捷。（路透社）

2010-11年冠軍陣容，4人仍然現役（只列聯賽上陣超過10場球員）：