【羽毛球】李宗偉感謝六大教練栽培　曾與一伯樂交惡如今放下恩怨

今年退役的馬來西亞羽毛球好手李宗偉，昨日透過社交網站感謝一路以來幫助及指導過他的教練，更放了6張他與不同教練的合照，包括兒時的啟蒙教練鄭炳發、與他情同父子的米斯本、助他更上一層樓的李矛、退役前的專屬教練葉誠萬。

今年6月宣布結束職業球手生涯的李宗偉，昨日在Facebook發文，感謝所有在羽毛球路上幫助過他的教練。

「俗話說，『一日為師，終生為父』。」李宗偉這樣寫：「2019年是我人生起伏最大的一年，好多人來不及感謝，時間就悄悄的來到了年末。這篇文特別想感謝所有曾經給我指導，教導過我的教練，他們不只是在羽毛球技術上給我極大的指點和幫助，還有更多是我教會我做人的道理。」

李宗偉還放上6張照片上網，是他跟6位教練的合照。第一張是他與啟蒙教練鄭炳發（Teh Peng Huat）的合照，當年李宗偉仍是青澀的少年，與師父捧起獎狀。

李宗偉10歲時遇上鄭炳發，鄭炳發首次看到小伙子打球就覺得「古靈精怪，身體很靈活，相信3個月就會有成績」，但李家當時是個草根家庭，李父李亞財一度拒絕。不容易放棄的鄭教練於是提出「家長帶李宗偉來，我送他回家」的條件，令李宗偉從此踏上羽毛球王者之路。鄭炳發發現李宗偉學習能力很高，不到半年已超越自己的能力範疇，曾向李父保證︰「你的孩子會揚名世界。」

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李宗偉將他跟啟蒙教練鄭炳發（左）的舊照放上網。（李宗偉Facebook）

當李宗偉躋身馬來西亞國家隊，他遇上另一名影響他人生的教練：米斯本（Misbun Sidek）。米斯本是前馬來西亞全國冠軍，更是1986年全英賽亞軍，他2002年至2011年任教大馬隊時一手培訓李宗偉，二人感情要好。

其後，米斯本在2017年復出任大馬男隊教練，正是因為李宗偉請求。李宗偉曾說：「我們第3次會面後，他才願意回歸，這對我和男單球員都是美事。我當然明白他當年離開時被挑釁，因此初時拒絕，不過我和他情同父子不斷游說。」米斯本也坦言「主要因素是被我視為兒子的李宗偉再三要求我幫忙」。

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李宗偉與米斯本（右）情同父子。（資料圖片）

李宗偉放了一張組圖到Facebook，入面有3張他跟米斯本的合照，一張是兩人相擁，另外兩張是米斯本蹲下來，為李宗偉檢查小腿傷勢。有網民在照片下留言：「就像兩父子。」

李宗偉在2017年請求米斯本復出任教。（資料圖片）

之後不得不提的是，令到李宗偉飛躍成世界最佳的教練李矛（Li Mao）。來自中國的李矛原本執教韓國隊，在2004年雅典奧運後，轉到大馬隊教波。那年奧運，李宗偉僅於男單16強出局，但李矛上任男單教練後，將李宗偉培育成「羽壇四大天王」之一，登上巔峰。

李宗偉在Facebook上寫：「如果不是他們，我沒有這般能耐可以披著大馬的國旗站在球場上與對手拼搏，他們在訓練場上對我要求非常嚴厲苛，每次挑戰極限的訓練到最後頭腦空白、嘔吐、抽筋都是家常便飯；我深知他們大可以領份薪水輕鬆指導，做個『好教練』，不必這麼嚴格的對待我，但我知道他們只想要我把最好的自己發揮出來，所以我從不埋怨。」

李矛（左）來了大馬國家隊後，令到李宗偉一躍成為羽壇天王。（李宗偉Facebook）

李宗偉還將他跟鄭瑞睦（Tey Seu Bock）、葉誠萬（Hendrawan）及佛羅斯特（Morten Frost）3位教練的合照放上網，其中葉誠萬最為人熟悉。葉誠萬是印尼傳奇球手，贏得悉尼奧運銀牌，也是世錦賽冠軍得主。他做過另一印尼名將陶菲克的教練，在2009年出任大馬男單教練，到2015年更成為李宗偉的專屬教練。

李宗偉與一班大馬球手之前為鄭瑞睦慶祝生日。（李宗偉Facebook）

在李宗偉球員生涯的黃昏，陪伴在他身邊的是專屬教練葉誠萬（中）。（資料圖片）

佛羅斯特曾經是丹麥球王，在1997到2000年間出任大馬羽毛球隊總教練，推薦當時17歲的李宗偉，可說是李宗偉的伯樂。然而，兩師徒其後交惡，在2017年，李宗偉在新膠地墊滑倒，左膝內側副韌帶撕裂，時任技術總監佛羅斯特未有理會傷勢，反而只問：「你會否退休？」李宗偉當時向傳媒怒轟佛羅斯特「從未遇過教練如此待我」！

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李宗偉（右）在2017年與技術總監佛羅斯特（左）不和，但他昨日感謝教練時，也將他跟佛羅斯特放上去。（資料圖片）

儘管曾經交惡，但李宗偉今次將他與佛羅斯特的合照放上去，感謝佛羅斯特的栽培，相信兩人的恩怨亦已成往事。李宗偉最後這樣寫：「雖然訓練的過程很艱苦，這條路不容易走，我也曾經想過要放棄，是你們給我鼓勵，給我走下去的勇氣，不管是在訓練場上還是比賽戰場上，你們的一個眼神，一個擁抱，都是我最大的支柱，這些我都深深的記在心上。」

「教練，謝謝你們，成就了李宗偉。」