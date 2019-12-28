【英超】盧卡斯莫拉平安夜引起不安　深夜放煙花擾人清夢

聖誕節普天同慶，雖然英超球員要應付「快車期」，但不忘在賽前狂歡。熱刺的巴西球員盧卡斯莫拉在平安夜深夜狂歡，並大放煙花，但遭鄰居投訴製造噪音太大，他隨即道歉。

熱刺早前在主場兩球不敵車路士後，在「拆禮物日」才再戰白禮頓。熱刺中場盧卡斯莫拉把握空檔，平安夜晚上狂歡度佳節。夜已深，活動未完，莫拉點放煙花，但卻惹來鄰居的不滿。根據英國《太陽報》透露，莫拉的鄰居投訴該名熱刺翼鋒在深夜發出噪音，擾人清夢。

其中一名莫拉的鄰居向《太陽報》透露，莫拉製造發出猶如爆炸般的巨響，「莫拉的派對，在凌晨約一時才開始放煙花，發出大量的噪音，就如在戰場上爆炸聲般的巨響，並持續接近一個小時。我與孩子未能入睡，而他的行為明顯未有顧慮到別人的感受。」

盧卡斯莫拉深夜在家外放煙花，卻被鄰居投訴。（路透社）

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盧卡斯莫拉得知事件後，深表歉意，對所有因煙花發出噪音而受影響的人道歉。盧卡斯莫拉在「拆禮物日」主場對白禮頓中，因為孫興慜被罰停賽而正選上陣，雖然上陣76分鐘未有入球或助攻，但憑個人突破牽引敵衛，令哈利卡尼得到機會扳平。球隊最終以2：1反勝對手，全取3分。熱刺將於周日（29日）凌晨賽事作客榜尾的諾域治，力爭再取勝仗。

在孫興慜停賽下，盧卡斯莫拉與哈利卡尼負起前線入球重任。（路透社）

盧卡斯莫拉上仗對白禮頓正選上陣，但未有貢獻入球或助攻。（路透社）

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