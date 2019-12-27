【英超】韋斯咸球員聖誕日遇車禍　24小時後復出披甲即交助攻

聖誕節是外國人最重視的節日之一，英超賽會亦一如以往地將聯賽快車安排在「拆禮物日」，好讓一眾英超球員可以與家人聚天倫。韋斯咸的球員安東尼奧（Michail Antonio）駕駛個人的林寶堅尼，不慎發生意外，24小時後便代表球隊出戰聯賽。

效力韋斯咸的安東尼奧在聖誕日傍晚，據報駕駛價值21萬英鎊林寶堅尼的座駕，與友人在倫敦南部遇上車禍，不幸撞至一名女子的家外，但該名韋斯咸球員未有受傷，身穿「雪人裝」的他更自行離開車廂，倫敦的警方及消防及後亦接報到場，不過他的林寶堅尼座駕便留在晚上時份才由吊車搬離現場。

安東尼奧於聖誕日在社交網站上發文，身穿雪人裝的他祝賀大家聖誕快樂，與發生車禍時的衣著不謀而合。

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安東尼奧碰巧撞向英國Youtuber Kia Rosina的家外，而該名Youtuber及後接受訪問，當時她正與家人進食聖誕晚餐，她表示在家外突然一聲巨響，並隨即走向家外，更一度擔心車子會發生爆炸。

在車禍中未有受傷的安東尼奧，在24小時後便如常作賽，以正選身份為韋斯咸出戰作客水晶宮，更在該仗交出一記助攻予辛迪加斯（Robert Snodgrass）建功，可惜球隊最終被水晶宮2：1反勝。

韋斯咸的安東尼奧（左）遇上車禍24小時後，如常披甲代表韋斯咸作賽，並交出助攻。（路透社）

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