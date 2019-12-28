【英超】查奧爾一季三破曼城後狙擊利物浦　高普：他是心腹大患　

十人應戰並曾領先兩球的曼城，被狼隊的艾達馬查奧爾（Adama Traore）貢獻一入球及助攻，兩循環聯賽亦能射破曼城的大門，結果「藍月亮」吞下今季聯賽第5敗。狼隊在下輪聯賽將挑戰榜首的利物浦，紅軍主帥高普亦對該名狼隊翼鋒相當防範。

曼城在作客狼隊的英超中，因為門將艾達臣早段被逐，大部分時間踢少一人。「藍月亮」由史達寧梅開二度，一度兩球領先，但及後被狼隊下半場連入3球，結果負2：3，今季兩循環告負。曼城在今仗後落後榜首的利物浦14分，難怪主帥哥迪奧拿亦直認難以趕上利物浦。

艾達馬查奧爾今季3次射破曼城大門，協助球隊在聯賽「雙殺」對手。（路透社）

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在首循環聯賽梅開二度，協助狼隊作客報捷的翼鋒艾達馬查奧爾，在今仗再次化身「曼城剋星」。他在下半場10分鐘禁區外施射得手，追成較接近紀錄，及後該名23歲的西班牙球員，全靠他勤力以身體質素撞開文迪後，助攻予魯爾占美尼斯建功扳平，成為球隊的反勝功臣之一。

身為巴塞隆拿青訓產品的艾達馬查奧爾，僅為巴塞一隊上陣1場，及後便登陸英格蘭，曾效力阿士東維拉及米杜士堡，在2018年夏天轉投狼隊。查奧爾在今季成為球隊的必然正選，至今攻入4個入球，其中3球在曼城身上取得。能在一季三度在哥迪奧拿帶領的曼城身上取得入球，就只有2016-17年球季的夏薩特及華迪做到。

艾達馬查奧爾除了健碩的身形，他亦擁有強大的爆發力。（狼隊官方Twitter截圖）

艾達馬查奧爾首循環對曼城梅開二度片段：

艾達馬查奧爾除了身材健碩外，他的高速亦是殺著之一，在下輪聯賽將挑戰由雲迪積克等人坐鎮的利物浦防線，紅軍主帥高普對於該名狼隊翼鋒讚譽有嘉，亦指他是球隊的心腹大患，「查奧爾由效力巴塞青年軍時，已有出色的表現，他是在英超中數一數二高速的球員，對球隊防線亦是一大挑戰，我認為他比李斯特城前鋒華迪更難防守，將為防線帶來不少麻煩。」

利物浦主帥高普對艾達馬查奧爾的評價甚高，更指他比華迪更難防守。（路透社）

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