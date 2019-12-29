【英超】韋斯咸負李斯特城　柏歷堅尼被炒　傳周一公布舊帥回歸

韋斯咸周六晚1：2敗予李斯特城後，半季已在降班邊緣，「槌仔幫」賽後宣布解僱領隊柏歷堅尼。 柏歷堅尼在韋斯咸創下執教生涯最低勝率，「落鑊」或許合理，但盛傳韋斯咸欲羅致的人選，卻令球迷抗距不已。

韋斯咸季初花費約8000萬歐元（約6.9億港元）收購多名球員，包括以破球會轉會費紀錄的4000萬歐元（約3.5億港元）收購法蘭克福射手施巴斯坦賀拿，但經過季初一段4戰3勝的走勢後，表現持續向下，由9月26日作客牛津聯的英聯盃開始至今輪主場敗予李斯特城，期間14戰僅得2勝2和10負，在聯賽榜已跌到第17位。

韋斯咸面對作出大輪換的李斯特城，仍以1：2告負。（路透社）

「智利工程師」柏歷堅尼雖創生涯最低勝率，卻已是韋斯咸英超年代主帥中第3高的一位。（路透社）

賽後不久，韋斯咸已在球會官網發聲明，宣布解僱柏歷堅尼：「韋斯咸確認柏歷堅尼已即時離開球會」，而主席蘇利雲（David Sullivan）則稱「為了令球會重上軌道，我們必需作轉變，我們覺得必需及時行動，去給予新領隊足夠時間去達到目標。」



不久後，英國傳媒紛紛報道，韋斯咸即將迎來前任領隊莫耶斯回歸，「槌仔幫」球迷聞言，都不禁叫苦連天。

莫耶斯在2017/18英超球季季中開始執掌韋斯咸，雖然成功領軍護級，但戰績仍不理想，未獲留用。（路透社）

莫耶斯重返韋斯咸的消息一出，許多球迷都怒指這只是管理層「慳錢」的選擇，認為莫帥不可能領韋斯咸進步。的確，莫耶斯出任韋斯咸的31場比賽中僅得9勝，勝率是比柏歷堅尼更低的29%，在英超年代中，是勝率第3低的韋斯咸主帥，反而柏歷堅尼的37.5%勝率雖是他執教多間球會以來最低，卻已是韋斯咸英超年代中，勝率最高的第3位領隊。



不過，無論球迷有多不高興，多家英媒都指出韋斯咸已向莫耶斯開出18個月的合約，並將會在周一（30日）公布莫帥回歸的消息。