【英超】利物浦阿仙奴球迷聯手玩嘢　熱刺近10年最佳前鋒非卡尼？

過去10年，你認為哪一位是熱刺的最佳前鋒？ 相信很多人都會說哈利卡尼，但在熱刺官方舉辦的投票，高治卻大幅領先！原來利物浦及阿仙奴球迷聯手，騎劫了這次投票，齊投高治。

熱刺官方Twitter在昨日下午發起投票，叫網民投票選出近10年的最佳熱刺前鋒，候選人有迪科爾、高治及哈利卡尼。截稿時離投票結束尚有8小時，逾46萬名網民投了票，領先的並非兩屆英超神射手卡尼，而是高治！高治以61.8%的得票遙遙領先，卡尼只得32.5%排次席，而迪科爾就只得5.8%。

🤩 TEAM OF THE DECADE! 🤩



Who's leading the line for you? Select a striker and complete your team: #THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 30, 2019

高治在2009年至2011年效力過熱刺。（資料圖片）

高治雖然是熱刺青訓，但離隊他投才有出頭天，其後回歸球隊，也只是效力過熱刺兩個球季，為熱刺只射入12個聯賽入球，加上其他盃賽，入球也僅是24球；相反，卡尼是現任副隊長，又是青訓產品，一直忠心耿耿，多年來為熱刺射入181球，還帶領熱刺破天荒打入歐聯決賽。論功勞，論苦勞，卡尼哪一項比不過高治？為何球迷支持高治呢？

答案很簡單，因為投票的很多都不是熱刺球迷。

高治踢過利物浦，難怪得到利迷青睞。（資料圖片）

一看留言，便見到一些用利物浦會徽或球星做頭像的網民，不斷為高治拉票，亦有阿仙奴球迷和應，齊齊「搞寸個party」！在利物浦及阿仙奴球迷合力催票下，高治勢成票王。高治曾為利物浦踢過3個球季，他為利物浦的入球比熱刺還要多。

可能利物浦及阿仙奴球迷的威力太強大，熱刺官方Twitter表示，收到Twitter的回報：「我們偵測到你的帳戶中有可疑活動。」

眼見自己快當選熱刺10年最佳前鋒，高治也尷尬地在Twitter回應：「我覺得很接近，但其實哈利卡尼比我強。」但大量網民留言，叫高治別妄自菲薄，大家都很支持他，他是實至名歸。

I think it’s a close one but Harry just edges it for me — Peter Crouch (@petercrouch) December 30, 2019

雖然投票未完，但不用票站調查都知道高治當選機會極大，除非未來幾小時突然有另一批人動員鐵票，否則高治十拿九穩，唯一懸念是他最終究竟贏卡尼多少票。

哈利卡尼兩奪英超神射手，但看來無法成為球迷公投的熱刺近10年最佳前鋒。（資料圖片）

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