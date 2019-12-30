【英超】利物浦主場一球險勝狼隊　VAR判決改變兩軍命運

肩膀及腳尖等細微越位，在今季英超一一逃不過視像助理裁判（VAR）的法眼，同時亦引起不少爭議聲。英超唯一一支不敗之師利物浦主場迎戰狼隊，VAR再度成為「主角」，結果紅軍一球力挫狼隊，聯賽取得十連勝。

利物浦在12月遇上「魔鬼賽程」，南征北伐征戰不同賽事，但利物浦氣勢依然強勁，上輪挾世冠盃奪冠之勢4球大破李斯特城後，2019年最後一場英超賽事，在晏菲路球場迎戰上仗反勝曼城的狼隊。

一如所料，利物浦今仗踢得並不輕鬆，雖然在全場控球率上稍為佔優，但兩軍同樣錄得10次埋門，紅軍的中目標攻門僅比狼隊多出一次，而狼隊在下半場的壓迫打法，使紅軍疲於奔命。

利物浦今仗穿上「一場限定」印有世冠盃徽章的球衣出戰。（路透社）

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兩個在上半場末段的裁判，主宰了兩軍的今仗的命運，紅軍中堅雲迪積克一記長傳，拉爾拉拿入楔二傳予沙迪奧文尼近門得手，今仗執法球證泰萊（Anthony Taylor）先認為拉爾拉拿手球在先，入球無效，但VAR推翻其判決，所以入球有效，利物浦在42分鐘打開紀錄。狼隊在上半場補時階段，莊尼卡斯度（Jonny Castro）地波傳中，柏度尼圖（Pedro Neto）禁區內撞射建功，但VAR再度「出手」，表示助攻的莊尼卡斯度在攻勢中，因為左手而越位在先，結果推翻狼隊的入球，利物浦最終憑該入球，主場一球險勝狼隊，全取3分。

紅軍在12月的「魔鬼賽程」中，僅於聯賽盃8強中吞敗，其餘9場賽事全勝。利物浦以一場勝仗結束2019年，同時在英超錄得10連勝，以55分遙遙領先次席的李斯特城13分，繼續高踞榜首。

利物浦憑沙迪奧文尼在上半場的入球一箭定江山，一球擊敗狼隊。（路透社）

狼隊的柏度尼圖在「食詐糊」後深表無奈。（路透社）

VAR再度主宰賽事，利物浦取得入球的過程中，雲迪積克亦有手球之嫌，但球證未有任何表示。狼隊主帥紐奴在球隊入球被推翻後，因為過激的投訴，被球證泰萊出示黃牌警告，而該名狼隊主帥賽後大讚球隊表現，「縱使球隊今仗在晏菲路落敗，但我對他們的表現引以為榮，在緊密的賽程中仍然交出如此高質素的表現。我亦需要向球證們道歉，因為我向他們說出一些不禮貌的說話。球證在場內的決定當然影響賽事，但並不在場上的VAR球證，如今似乎更有影響力。」

狼隊主帥因不滿VAR的判決而被黃牌警告。（路透社）

VAR兩個爭議性判決（按圖放大）