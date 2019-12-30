【英超】迪布尼一傳一射助曼城挫錫菲聯　哥迪奧拿締生涯里程碑

2019年最後一輪英超聯賽，曼城在主場迎戰今季戰績喜出望外的錫菲聯，結果兩球淨勝對手，以勝仗結束2019年。今場亦是「藍月」主帥哥迪奧拿英超第100場勝仗，超越名帥摩連奴，成為英超史上最快累積百勝的領隊。

「藍月亮」曼城上仗聯賽在十人應戰下，被狼隊逆轉以2：3落敗，吞下今季第5場敗仗，被榜首的利物浦進一步拉開距離。曼城在48小時內踢第2場賽事，所以主帥哥迪奧拿在今仗亦有輪換，除了上仗領紅停賽的門將艾達臣外，小將艾歷加西亞（Eric Garcia）與費蘭甸奴扼守中路，前線則由史達寧﹑馬列斯與阿古路攻堅。

阿古路接應迪布尼助攻，在下半場打破缺口。（路透社）

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錫菲聯作客佳績被破 迪布尼一傳一射成贏波功臣

客軍錫菲聯今季的作客戰績不俗，在今季繼續9場作客聯賽不敗，當中包括在熱刺及車路士的「Big 6」球隊身上取得分數，錫菲聯的箭頭莫薩特（Lys Mousset）為曼城後防帶來不少威脅，在29分鐘更射破藍月大門，但因越位在先被視像助理裁判（VAR）推翻，及後該名錫菲聯前鋒再有單刀機會，但窄角度射中網側無功而還。

曼城在換邊後7分鐘，迪布尼在前場搶去對方腳下球後，助攻予阿古路勁射入網，打破僵局，亦是該名阿根廷射手今季第11個聯賽入球。曼城及後力爭保險球，憑一次反擊再下一城，在82分鐘由迪布尼奠定勝局，結果兩球擊敗錫菲聯，以41分暫列聯賽榜第3位。

迪布尼在下半場末段建功，為球隊奠定兩球勝局。（路透社）

錫菲聯前鋒莫薩特為曼城後防帶來不少麻煩，其中一球入球被VAR推翻。（路透社）

哥帥帶領曼城再取勝仗，除了以勝仗結束2019年外，亦是他執教生涯的里程碑，他在執教藍月亮的134場聯賽中，取得第100場勝仗，勝率高達近75%，他亦打破摩連奴當年142場的百勝紀錄，成為史上最快勝仗達100場的領隊，而他在多年的執教生涯中，在各大聯賽累積1000個入球。

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曼城主帥哥迪奧拿領軍134場，便取得英超第100場勝仗。（路透社）

雖然今場的VAR判決對曼城有利，但哥帥亦不諱言直指VAR為今季英超帶來不少混亂，「VAR在今季聯賽中有不少失誤，基本上每輪聯賽亦製造不少混亂，在另外賽事同樣，希望在來季有所改善」。

錫菲聯領隊韋達（Chris Wilder）亦對球證的執法有微言，除了莫薩特的入球被VAR推翻外，他表示球證在首個入球亦有責任，因為球證中斷錫菲聯後場的傳球，使迪布尼取得腳下球並助攻阿古路。