【英超】兩大前拜仁名帥對碰　安察洛堤自爆當年險簽哥迪奧拿

被榜首的利物浦拋離14分，曼城與英超三連冠愈走愈遠，若要衝擊聯賽錦標，在餘下的賽事不容有失。曼城主帥哥迪奧拿亦表示，球隊需要繼續改善，才可有望收窄與紅軍的距離。

曼城在今季英超聯賽未如前兩季般穩定，早前更被狼隊3球反勝，在今季已錄得5場敗仗，更被利物浦大幅拋離14分的距離，主帥哥迪奧拿承認追趕利物浦是不切實際。

哥帥直言追趕利物浦殊不簡單，球隊亦需要好好改善，「我們並不能控制利物浦的戰績，他們最近的走勢相當出色，所以我們只好專注在自己賽事中，球隊要繼續努力﹑踢得更好以及祈禱，才有望收窄與利物浦的距離。」

除了更努力外，哥迪奧拿希望祈禱對球隊有幫助。（資料圖片／Getty Images）

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隨2019年的過去，亦意味2010年代正式劃上句號，哥帥回顧曼城過去10年的戰績，他認為「藍月亮」絕對可以稱得上「Team of Decade」，亦為2019年的戰績感驕傲，「曼城在近10年不論在分數、入球數字和錦標上，絕對稱得上是最佳球隊，在英超中與其他勁旅周旋，取得這個成績並不簡單。外界認為球隊今季表現是個災難，但我們在今年贏得4項錦標，對我們是重要的一年。」

曼城雖然今季未如以往穩定，但哥帥依然對2019年的戰績感滿意。（資料圖片／Getty Images）

愛華頓傳求購洛迪古斯

愛華頓領隊安察洛堤上任後，領軍在英超兩戰兩勝。哥迪奧拿曾帶領拜仁慕尼黑3個球季，他加盟曼城後，接手的正是安察洛堤，拖肥糖今仗作客曼城，兩位前拜仁主帥正面交鋒。

「肥安」向對手大笠高帽之餘，更提及兩人的一段往事，「我記得當年擔任帕爾馬主帥時，曾經希望從巴塞隆拿簽入哥迪奧拿，但他最終決定留隊。哥迪奧拿如今已是個十分成功的領隊，我們亦有不錯的關係。」

安察洛堤走馬上任愛華領主帥後，除了聯賽兩連勝外，更頻頻傳出冬季轉會窗增兵的消息，被皇馬外借至拜仁慕尼黑的哈美斯洛迪古斯（James Rodriguez），盛傳成為「肥安」的新獵物。根據意大利足球記者Nicolo Schira的消息，拖肥糖已向皇馬及洛迪古斯的經理人文迪斯報價3550萬英鎊。安察洛堤早在擔任拿玻里主帥時，對洛迪古斯心儀已久，如今希望將該名哥倫比亞球星帶到葛迪遜公園。

安察洛堤上任愛華頓主帥後，聯賽取得兩連勝。（資料圖片／Getty Images）