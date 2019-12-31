【英超】利物浦雙星帖文見證10年奇妙旅程　羅拔臣一張舊照成熱話

2019將盡，回看10年前的自己，你正在做什麼？ 歐聯冠軍利物浦陣容中，羅拔臣一直是獨特的存在。由效力蘇格蘭第四級別聯賽的迷失少年，到登上歐洲之巔，他特別發出帖文見證10年間的重大變遷。

2009年，15歲的羅拔臣被蘇超班霸些路迪放棄後，一度迷失。他跟媽媽商量後，決意繼續向成為職業足球員的夢想而努力。

他獲當時在蘇格蘭第四級別（蘇丙）、業餘球隊Queen's Park收留。正是他在Twitter上載左方的那一張照片。2012年，18歲仍未升上Queen's Park一隊的他前路茫茫，幾乎放棄足球去考大學，他曾發出一個相當絕望的帖文：「活到這個歲數沒有金錢猶如垃圾。#需要一份工作」。同年夏天終獲提拔上一隊，翌年加盟蘇超登地聯，僅一季即被英超球隊侯城看中，3個球季表現出色，2017年球隊降班，他被利物浦看中。

在紅軍首半季，他只是摩蘭奴的後備，至後者受傷，羅拔臣以出色表現搶得正選，短短兩年間他已成為歐聯冠軍和紅軍不可或缺一員，也是國隊隊蘇格蘭隊長，不少人形容羅拔臣的旅程，猶如「足球員版」的灰姑娘，他本人絕不認同，曾在訪問時表示，「我真的付出過很大、很大努力，才能有今天。」

羅拔臣十年神奇之旅（按圖進入）

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羅拔臣的帖文一出，即被網民瘋傳，大讚他進步神速，已是世上其中一位最佳左閘，隊友韋拿杜姆以拍掌圖像讚好，不過最搞笑的回應，來自蘇格蘭能量飲品IRN-BRU。

在舊照中，羅拔臣身上Queen's Park球衣，胸前贊助正是IRN-BRU。這品牌的小編以蘇格蘭口音回應：「唉，不過你胸口上再也沒有IRN-BRU喇」（Aye, but you don't have IRN-BRU across your chest any more），並配上一個攤開雙手表示無奈的表情符號。

有趣的是，有眼利網民隨即拿出羅拔臣早前在聖誕節當日上載過的一張照片，戴上聖誕帽的他在聖誕樹前，將一瓶IRN-BRU放入聖誕襪內，附上一句：「但他仍然有飲哦」。

羅拔臣的轉變雖大，但怎也及不上跟他在助攻次數較勁的隊友阿歷山大阿諾特。

阿諾特今年只有21歲，10年前仍是個小學生。他的10年對照，左方是他穿上利物浦訓練球衣的照片，非常瘦小的他在角球旗前踢球，右方當然是他在歐聯四強面對巴塞時，為紅軍開出奠定勝局角球前的一刻。