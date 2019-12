【英超】利物浦雙星帖文見證10年奇妙旅程　羅拔臣一張舊照成熱話

2019將盡,回看10年前的自己,你正在做什麼? 歐聯冠軍利物浦陣容中,羅拔臣一直是獨特的存在。由效力蘇格蘭第四級別聯賽的迷失少年,到登上歐洲之巔,他特別發出帖文見證10年間的重大變遷。

2009年,15歲的羅拔臣被蘇超班霸些路迪放棄後,一度迷失。他跟媽媽商量後,決意繼續向成為職業足球員的夢想而努力。

他獲當時在蘇格蘭第四級別(蘇丙)、業餘球隊Queen's Park收留。正是他在Twitter上載左方的那一張照片。2012年,18歲仍未升上Queen's Park一隊的他前路茫茫,幾乎放棄足球去考大學,他曾發出一個相當絕望的帖文:「活到這個歲數沒有金錢猶如垃圾。#需要一份工作」。同年夏天終獲提拔上一隊,翌年加盟蘇超登地聯,僅一季即被英超球隊侯城看中,3個球季表現出色,2017年球隊降班,他被利物浦看中。

在紅軍首半季,他只是摩蘭奴的後備,至後者受傷,羅拔臣以出色表現搶得正選,短短兩年間他已成為歐聯冠軍和紅軍不可或缺一員,也是國隊隊蘇格蘭隊長,不少人形容羅拔臣的旅程,猶如「足球員版」的灰姑娘,他本人絕不認同,曾在訪問時表示,「我真的付出過很大、很大努力,才能有今天。」

羅拔臣十年神奇之旅(按圖進入)

羅拔臣的帖文一出,即被網民瘋傳,大讚他進步神速,已是世上其中一位最佳左閘,隊友韋拿杜姆以拍掌圖像讚好,不過最搞笑的回應,來自蘇格蘭能量飲品IRN-BRU。

在舊照中,羅拔臣身上Queen's Park球衣,胸前贊助正是IRN-BRU。這品牌的小編以蘇格蘭口音回應:「唉,不過你胸口上再也沒有IRN-BRU喇」(Aye, but you don't have IRN-BRU across your chest any more),並配上一個攤開雙手表示無奈的表情符號。

有趣的是,有眼利網民隨即拿出羅拔臣早前在聖誕節當日上載過的一張照片,戴上聖誕帽的他在聖誕樹前,將一瓶IRN-BRU放入聖誕襪內,附上一句:「但他仍然有飲哦」。

羅拔臣的轉變雖大,但怎也及不上跟他在助攻次數較勁的隊友阿歷山大阿諾特。

阿諾特今年只有21歲,10年前仍是個小學生。他的10年對照,左方是他穿上利物浦訓練球衣的照片,非常瘦小的他在角球旗前踢球,右方當然是他在歐聯四強面對巴塞時,為紅軍開出奠定勝局角球前的一刻。