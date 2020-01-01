【英超】南野拓實正式加盟向利物浦報到　高普：他為球隊帶來活力

新年新開始，日本球員南野拓實正式加盟利物浦，由在歐聯賽場的對手，搖身一變成為隊友，並參與球隊在除夕的訓練。雖然南野拓實已經抵達利物浦，但他未能在今輪賽事中亮相，換言之他有望在對愛華頓的足總盃第3圈，上演紅軍的處子戰。

南野拓實由2020年1月1日正式成為利物浦史上首名日本球員，從奧地利薩爾斯堡過檔的南野，因歐聯早前改例的關係，使他可以在歐聯淘汰賽中披紅軍球衣上陣。該名24歲的日本鋒將，在英國時間大除夕向利物浦報到，與主帥高普及一眾新隊友見面，並參與訓練。

利物浦在官方網站發布一系列的相片，由南野抵達球會基地起紀錄，南野先參觀利物浦的設施，期間與球隊的工作人員及隊友見面，及後南野換上利物浦的練習球衣，與主帥高普見面，二人言談甚歡。南野拓實隨後參與首節的球隊訓練，並由高普正式向球隊介紹南野，與隊友在訓練中輕舒腳頭。

南野拓實向利物浦報到，並與主帥高普言談甚歡。（利物浦官方Twitter截圖）

英超第21輪直播賽程（按圖放大）

+ 3 + 2

延伸閱讀：

利物浦幸福的煩惱 高普為如何用南野拓實絞盡腦汁

南野拓實怎樣幫到利物浦？ 高普盛讚聰明兼有速度

【英超專頁】最新消息、賽程表、直播資訊合集（按此）

南野拓實的來投，在兵源充足的利物浦前線而言，南野的定位實屬高普的「幸福煩惱」，今季歐聯曾經在利物浦身上取得入球及助攻各一，在薩爾斯堡司職翼鋒的南野，今季累積9個入球及11個助攻。

高普當然對南野讚不絕口，他的來投為球隊帶來活力，亦或許以「8號位」身份亮相，「南野拓實是個出色的球員，早前在歐聯分組賽他以親自證明，他在頻密賽程中對球隊相當重要，可以增添球隊活力，而他亦勝任球隊所有的進攻位置，他或以中場中的角色上陣。南野是個十分聰明的人，他可以流利的德語對答，相信英語對他並非一個難題。」

南野拓實及後穿上練習球衣，首度參與球隊操練。（利物浦官方Twitter截圖）

南野拓實首日以利物浦球員身份參觀主場（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

南野在元旦日正式加盟利物浦，因為註冊的問題，所以未能趕及在今輪聯賽對錫菲聯中上陣，南野拓實或許在「默西賽德郡打吡」中首度亮相，利物浦將於周末的足總盃第3圈與愛華頓交手。