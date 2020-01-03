【英超】沙拿文尼各建一功　利物浦挫錫菲聯　締造聯賽全年不敗

101分﹑89球﹑37場不敗，利物浦足足一年在英超未嘗一敗。紅軍在今仗主場由沙拿及沙迪奧文尼各建一功，兩球淨勝錫菲聯，今季聯賽錄得19勝1和的近乎完美戰績。

新加盟的南野拓實雖然未能在今仗處子登場英超，但他亦有隨隊在後備席，支持在晏菲路出戰的隊友們。早前險勝狼隊錄得10連勝的紅軍，今仗在主場鬥「黑馬」錫菲聯，主帥高普依舊派出前線「三叉戟」沙拿﹑沙迪奧文尼與法明奴掛帥，在開賽初段便攻破對手的大門，錫菲聯守衛巴鐸克回防時失平衡倒地失位，羅拔臣地波傳中予沙拿，並近門射破甸恩軒達臣的「大細龍門」，僅4分鐘便先開紀錄。

兩軍的門將艾利臣與軒達臣亦有不少機會展示身手，左飛右撲化解對方的攻門。利物浦在64分鐘再度改寫紀錄，沙迪奧文尼與沙拿策動反擊，一次撞牆撕破錫菲聯防線，雖然軒達臣衝前攻門被撲出，但文尼即時補射得手，攻入第11個聯賽入球。客軍箭頭奧利華麥貝尼（Oliver McBurnie）在末段錯過黃金機會，未能追成較接近紀錄，結果紅軍以兩球淨勝錫菲聯，延續連勝的強勢。

新加盟的南野拓實雖未能上陣，但他亦有現身於後備席。（路透社）

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利物浦上一場聯賽敗仗，已經是去年1月3日以1：2不敵曼城，不經不覺紅軍的不敗紀錄已保持一年。利物浦在一整年的英超合共出戰37場賽事，錄得32勝5和的近乎完美戰績，一共取得101分及89個入球，當中包括今季的58分，有望打破由曼城在2017/18球季創下的紀錄。全年89個入球中，前線「三叉戟」合共貢獻54球，上季分享神射手的文尼和沙拿，分別射入25及19球。

利物浦的37場不敗紀錄，在英格蘭聯賽史上暫列第5，當年不敗封王的阿仙奴寫下的49場不敗，是英格蘭史上最長的不敗紀綠。

沙拿與沙迪奧文尼今仗各建一功，領軍兩球擊敗錫菲聯。（路透社）

利物浦三叉戟全年的入球分布（按圖放大）

利物浦主帥高普當然對球隊全年不敗感高興，但再次強調球隊的目標並非延長紀錄，而是取得勝仗，「全年不敗的紀錄對球隊而言，有一定的推動力，但我們的目標專注在賽事中取勝。球隊在今仗發揮相當出色，不論在控球率及控制戰局上，球隊非常努力地作賽，我對他們感相當自豪。」