【英超】利物浦助攻王阿諾特豪言　盼改變「無人想做加利仔」想法

球場上11個正選位置，最不受重視或者重要性最低的，相信是左右兩閘。以前一班人組隊踢波，通常實力稍遜的都會被安排踢兩閘。 在昨晚利物浦對錫菲聯賽後，利物浦右閘阿歷山大阿諾特豪言，要改變外界對左右兩閘的偏見，重新定義兩閘，令小球員會選擇左右兩閘為自己的位置。

當地時間昨晚（1月2日）的英超，利物浦主場以2：0擊敗錫菲聯，左閘安德魯羅拔臣在4分鐘交出助攻，傳予穆罕默德沙拿開紀錄。羅拔臣今場創造了5次機會，為全隊最多；他錄得今季聯賽第6個助攻，如果由上季初起計，他已經有17次英超助攻。

左閘安德魯羅拔臣在昨晚的英超交出助攻。（路透社）

不過，還有一個球員比羅拔臣的助攻還要多，就是其利物浦隊友、右閘的阿歷山大阿諾特，他今季8次助攻，排今季助攻榜次席，加上他上季的12次助攻，意味住他近兩季英超共有20次助攻。阿諾特的踢法比羅拔臣全面，會處理死球，不少利物浦的罰球及角球皆出自他腳下，所以阿諾特的助攻比羅拔臣多也合理。

利物浦左閘安德魯羅拔臣深得主帥高普的歡心，穩坐正選。（路透社）

利物浦近兩季表現強勢，攻力強橫，但有趣的是，助攻最多的不是中場，也不是翼鋒，而是阿諾特及羅拔臣這兩名後衛。

阿諾特賽後表示，他跟羅拔臣會比較助攻次數，「我們互相競爭，看看誰能夠取得更多助攻，推動對方進步。」他們還有一個更偉大的願景，阿諾特續說：「作為一對拍檔，我們想改變這個位置帶給大家過去的印象。」

阿諾特除了助攻，遠射亦有威脅。（路透社）

利物浦名宿加歷查曾經開玩笑，沒有球員想成為另一個加利尼維利。阿諾特說：「聽過球壇有名句：『沒有人想成為加利尼維利。』但我們想改變這個想法，重新定義雙閘。我們想創出全新的兩閘踢法，我覺得我們在過去18個月非常成功。」

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