【我的名字・方齊智】手心的力量　抓緊槓鈴為300磅重新定義　

在每個界別，總有些名字，街知巷聞。 但有些人，名字不響亮，做的事情亦不普及。在香港體壇亦然，惟看不見，非不存在。 這些名字，卻值得香港人一一記住；今次讓我們認識香港健力代表方齊智。

若香港鉛球代表杜婉筠在上一篇為「力與美」的「美」重新定義，那麼，這一次健力港將方齊智（Raymond）的體重數字，賦予的是創造香港紀錄的力量。

訪問擁有10項香港健力紀錄的方齊智，其實是先看中了他的身形：140公斤、約300磅的他，外形相當矚目，連健身室內的其他選手都不及他。由小到大都擺脫不了肥胖的基因，小六時已130多磅，中學達200磅，出來工作後「穩步上揚」，現在已接近300磅。

常規訓練在灣仔運動場的舉重室進行，在這個僅得200呎的狹小空間裏，放置了數部健力器材、槓鈴和鐵餅，還有書桌與儲物櫃，亂中有序，很大塊頭的他與普通大塊頭的健力選手們在器材間擁塞，以個人力量抗衡地心引力、突破並推爆人體重力極限。

方齊智，香港健力10項紀錄持有者，組別是120公斤以上級別賽事。（葉詩敏攝）

灣仔運動場的舉重室位於停車場入口右邊，平日很難發覺原來小屋內是健力練習室。（葉詩敏攝）

健力與舉重

舉重室很吵，時而聽到運動員練習時使勁推舉槓鈴而發出的「吒！」叫喊聲，很多時是槓鈴擲地的呯呯聲，身處這裏看到手紥腕帶、身穿裝備衣的大家各自修行、裝上鐵餅、推舉槓鈴，有點被民間低調高手包圍的感覺。

拿着攝錄機跟着他在擠擁的舉重室於器材間游走，聽他耐心解釋如何發力。力大無窮的方齊智說話輕聲細語，即使只隔一個身位都難以清晰聽到他說話。訪問時曾被他糾正了數次，原因是我經常把「健力」講錯成「舉重」，他也知道很多人都會把兩項運動混淆，甚至不太多人知道有健力的競賽。

在正式練習卧舉前，Raymond先做各樣的力量訓練。（葉詩敏攝）

健力雖也源於舉重，但分成深蹲、臥推、硬拉三個項目，比賽時分成不同重量級別逐項比較重量，統計總成績。（葉詩敏攝）

練下去的動力

「健力不是槓鈴過頭舉起的舉重，健力包括深蹲、臥推舉及硬拉3組動作，全身肌肉都需鍛煉到。」別看他「肥屍大隻」，身上囤積的一層層脂肪之下，卻是藏有厚實的肌肉。

36歲的Raymond從小便愛打籃球，7年前時因打球累積的傷患，便轉投可長期發展的運動，「想找一些年紀漸大都保持到身體健康的運動，上網找到健力總會的訓練班，便一直到現在。」喜愛運動的他以前曾做過健身，練過推舉和深蹲動作，去總會學習到正規的動作後，能夠做到的成績更加好，便有了繼續練下去的動力，「想看自己能做到幾多，每次去比賽突破到成績都很有滿足感。」

「玩健力後雖然重了，但感覺是覺得自己瘦了，沒以前那種鬆泡泡、累贅感覺。」（葉詩敏攝）

每一次的進步，都是在一個低沉後升回來。 香港健力代表 方齊智

一個人的奮鬥

在短短半年學到臥推舉便參加比賽，以121公斤體重舉起130公斤的槓鈴，首次比賽就打破了香港紀錄。「深蹲推到307.5公斤、推舉272.5公斤、硬舉是245公斤。」從他口中說出來像是很平常的事，可是現時推的重量已比當年多1倍，去年曾以體重137公斤卧推起272.5公斤。

香港120公斤以上賽事的健力運動員只有他一人，超過120公斤的界線，選手重量便沒有上限，體重130、甚至200公斤的人也在同組競爭。健力需要用到全身的力量，Raymond自言從前沒技術可言要靠死力，最深刻是在半年間由130公斤推到140公斤，讓他明白到克服的過程不是白費：「卜教練要求我做好推舉落點問題，那時改動作後只推到120公斤左右，到兩個月後習慣了動作後，突然就能突破到自己成績，推到140至150重量。那個經驗是很深刻記住的，每一次的進步，都是在一個低沉後升回來。」

「見到好多力量型的運動員，鉛球、鐵餅的體脂都不低的，運動員身形不一定要是短跑那一類。」他說道。（葉詩敏攝）

有時學習了新動作後，未必立即做到最好，只要用內心克服，等自己熟習後便能發揮出來；是他在這細小空間經歷過無數次自我質疑與掙扎後的體會。

由初時沒什麼技術用死力，到現在技術與力量俱備。「肥仔」、「大嚿」？他卻能夠把身上的脂肪與肌肉均用在對的地方。

300磅的「肥仔」？把身上的脂肪與肌肉用在對的地方就行了。我們眼中的肚腩，是展現力量的弧度。（葉詩敏攝）

認同300磅體重 衍生力量極限

身形龐大的憂愁，非所有人都能想像和體會。近似相撲力士的份量甚有壓逼感，我們視作日常的事他「不能」做，人多的旺角鬧市都不大會去，「有時我靜靜行路，有人回頭看到我會被嚇親，我面無表情行過都會故意避開我。我很少去多人的地方，因我知道條街沒足夠空間讓我行。」

不只是抱着百斤重走路，他連坐巴士也因座位狹小不舒適，而去考了電單車牌，「我身形如何擴展都好，在電單車上也沒影響。」他從容笑道。

站在背後默默守護Raymond的葉永玉，投身健力近20年且是骨科專科醫生，也是Raymond的動作分析員和心理調整師。（葉詩敏攝）

磅數重了 卻感覺瘦了

與身上的脂肪緊緊相依成長，他或許討厭世間塑造肥胖人士的各種標籤，但他至少不討厭自己，更因健力而找到自我：「自卑是源於自己信心，我又不會說因為肥而自卑。我也很認同自己體重，如果要我變到像時下年輕人般好瘦，我寧願選擇現在的肥仔身形，因為更加能做到我自己鍾意做的事，日常也很方便地用力量做到日常的事。」

他接觸健力後增重了，「雖然重了，但感覺是自己瘦了，沒以前那種『鬆泡泡』、累贅，深蹲做的多，下身也有力多了。」

就在這狹小的空間，一班業餘選手們不輸職業運動員的意志和訓練量，挑戰個人舉重極限。（葉詩敏攝）

只不過數字不同，但每個人挑戰的東西都是一樣的。 方齊智

「其實我唔算（嚴格）控制飲食。」問他的飲食習慣是他說道。（葉詩敏攝）

「肥喎、大隻喎，咁有份量一定大力啦！」我嘗試用因「肥」而生的誤解去思考，再看到他手握槓鈴出盡全力的扭曲臉容，因着不理解而問了無聊一題：「是不是外人難以感受到底推百幾公斤有幾辛苦？」Raymond卻認真解答，「其實每一個人都知道我們的感覺，當你去試自己最大的重量時，就是那種感覺了。」

聽起來很抽象，實質是像推槓鈴的重量般把極限「推爆」：「只不過數字不同，但每個人挑戰的東西都是一樣的，那種感覺便是我們要做的事。」

意志、力量以外，還要技術：「練習最難的是，好着重身體要識控制，不是躺在上面推起支Bar就行，要發揮到最大的重量需用全身去調節，包括腳、背肌、手、胸肌，全都要做到最好才可推到個重量，有力不代表就能推到。」他補加一句：「還有就是，對業餘來說，最難是要平衡工作和練習，好像今日我都沒有精神，昨日練完今日又要返工，你看我呆吓呆吓。」

年近八旬的教練卜錦文曾打破元老組的世界紀錄，在身形龐大的Raymond身旁很大對比。（葉詩敏攝）

「學習健力初期，卜教練要求我做好推舉落點問題，改動作後過了一段時間才有突破。」他說那次經驗讓他明白每一次的進步，都必先經歷低沉。（葉詩敏攝）

30歲起步 追趕世界頂尖

運動員每天都面對失敗的殘酷，但現實本是如此，與上一刻的自己相互糾纏、拉扯、戰至突破的一剎。舉重室內因施力而咆吼的叫聲四起，他說每次比賽前都必定會恐懼、擔心，這是正常不過的事。「但我知道背後有教練和隊友相助，上到台大叫一聲便出盡全力。」那聲獅吼，藏着眾人的力量。

在世界舞台未及耀眼的香港運動員更明白掙扎的滋味，「即使是參加世界賽，都想予人覺得我們是有實力的，即使不能踏上頒獎台，都讓人知道我們有實力挑戰和競爭。」是香港人的精神，也是「肥仔」的志氣。「好享受代表香港出外比賽的感覺，未成為健力選手前，我只是一個身形肥胖的人，簡單來說就是一個肥仔，從沒有想過運動能帶給我成就或滿足感。」他續說：「以前打籃球因身形而在籃底做一些苦力工作，沒有特別明顯，玩這項運動本來想鍛煉身體，沒想到學起來能取得大進步。」

無裝備是指沒有穿高度支撐裝備衣的比賽，參與有裝備比賽的Raymond後來換上了硬物料所製、難以伸展的裝備衣。（葉詩敏攝）

由於裝備衣物料限制伸展，選手需要更強的力量、技巧與適應，推完一Set後他連跟我說話都稍喘氣。（葉詩敏攝）

一起認識香港健力選手方齊智（按圖進入）

+ 17 + 16 + 15

去年初，他隨港隊到大阪一個世界冠軍級別選手的健身室訓練，跟世界最強學習如何控制肩胛骨，「教練葉永玉醫生領悟得最多，她用了兩個月時間領悟動作，不斷用輕重量去實習再教導我們，我們成績也進步了很多。」

Raymond由260公斤推到270公斤，隊友橘井政人則由280去到290多，透過技術訓練去提升。對於與世界的距離，他說「很遠很遠」，特別是世界級選手都是全職運動員，有足夠時間和資源訓練。「我起步已經遲，別人10幾歲開始，我30歲才開始，本身每個去到世界頂級的，都有一些過人之處，不是我們想學就學到；有過人的毅力、技術和自己不同的訓練，我們未必可以去到世界頂尖，但我們會盡力去追。」

手掌心因長期推舉槓鈴而磨損和起繭，「要用刀𠝹走」，大驚小怪的我聽到都驚。（葉詩敏攝）

肥，是不爭的事實，肥讓他的人生有所變化，也是事實。然而，肥沒有限制了人生的可能性，「年紀再大去到4、50歲會調節體重，但現在想以自己體重為我的項目爭取最好成績。」

別人質疑能舉起的重量，儘管去嘗試，因除了以身體最大的力量一氣呵成推起槓鈴，長期舉鈴而破損的手心傳來的意志力，那是一種非常神奇的力量，看不着、摸不着，卻會在最需要的時候爆發出來。