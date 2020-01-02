【我的名字．杜婉筠】推擲劃圓旋轉的美態　生而真實並非完美

在每個界別，總有些名字，街知巷聞。 但有些人，名字不響亮，做的事情亦不普及。在香港體壇亦然，惟看不見，非不存在。 這些名字，卻值得香港人一一記住；今次讓我們認識香港鉛球和鐵餅代表杜婉筠。

「美」，有人說是客觀事實，也有人說是主觀意識。

月字加個巴，每一克的脂肪在運動員身上不只是數字，也關於力量與極限的挑戰。美，其實沒有一套標準，任何人都可昂首挺胸接受和認同自我。杜婉筠以全身力量轉動身體投擲，一圈又一圈的力與美，只要用心欣賞，其實也很美。

杜婉筠，香港女子鉛球及鐵餅紀錄保持者，連續4屆大專田徑MVP。（葉詩敏攝）

「一開始是老師見我『大隻』便找我擲壘球，但有人擲得比我好，便叫我推鉛球。」一切也是始於體型。（葉詩敏攝）

不解之「圓」

圓，好像與杜婉筠有着不解之緣。鉛球是圓的、鐵餅是圓的、投擲鉛球的圈也是圓的，她的體型，也有點圓圓的。

人們總有個刻板印象，擲項的運動員身形比較「龐大」，沒有深究過在科學上，胖子是否真的代表力氣大，不過，她的確是在初中時因「大隻」，便被老師看中去擲壘球。後來因有人比她擲得好，轉而到鉛球和鐵餅項目發展，大專稱霸至打破香港紀錄，讓她在擲項中找到「胖」的意義。

她在體院每節訓練約2.5小時，有時會提早一小時到健身室鍛煉肌肉。（葉詩敏攝）

約杜婉筠做訪問，心虛的我小心用字，向她解說想做一個「力與美」的系列。作為女生，當知「肥」這個字的威力。我問：「介不介意拍下你吃飯的影片？」問完都有點不好意思，沒有說出口的那句就似是「我想知你平日吃多少東西」。大概杜婉筠都知道我的來意，只是善良的她沒有拒絕。

那天在大學的飯堂，她問我吃飯了沒，後來才知道原來除了已點的豚肉丼，她與田徑隊隊友還想點Pizza與我分着來吃，「這裏的Pizza很好吃的！」就這樣，我們打開了有如女生禁語「肥」的話匣子。

那天約在大學飯堂拍攝，點了豚肉丼她笑說「因為多肉」，然後補了一句：「不要剪出街」，很是可愛。（葉詩敏攝）

那天她與田徑隊隊友一起吃午飯，在浸大修讀體育及康樂系的二人笑言考游水最難。（葉詩敏攝）

香港鉛球紀錄非靠「肥」

肥胖帶來的憂愁，未必人人能體會那就像脂肪一樣撇不掉。她曾說沒有遇上教練曾冠球的話，自己只是個不會做運動的「肥妹」。13.25米香港女子鉛球紀錄保持者、42.55米鐵餅港績，「肥胖」不是體重數字，它同時包含在屢次創下的香港紀錄之中。

這些不斷推進的數字背後，也曾有過糾結的時候。「中學時一直是鐵餅成績較好，鉛球在中二至中五幾年都沒進步過，便把重心慢慢移到鐵餅，直到中五末才過度了鉛球的樽頸。」3年的停滯，她說實質不算是白過，「鉛球和鐵餅的技術其實很相似，練習其中一樣都會輔助到另一邊，能掌握到更好技術，所以也不會白費。」

「中學時一直是鐵餅成績較好，鉛球在中二至中五幾年都沒進步過。」她經歷了3年才突破鉛球的樽頸。（葉詩敏攝）

好多人都覺得鉛球只是企住擲出去，不是很辛苦，但我們背後要舉重、練跑、跳，什麼都要練。 香港女子鉛球紀錄保持者──杜婉筠

「對我而言，鉛球是易學難精，而鐵餅是很難學，但上到去高技術，鐵餅反而容易掌握點。」（葉詩敏攝）

肥就等同力氣大嗎？其實不然。而且，沒有一項運動項目是不需要技術的，擲項不是肥，便能輕易取得獎牌；運動員鬥的是能堅持多刻苦的訓練，不是鬥肥。

「對我而言，鉛球是個易學難精的運動，而鐵餅是很難學，但上到去高技術時，鐵餅反而容易掌握一點。」上肢肩背肌肉、手指與鉛球的撥球方式、出手的制動、轉身投擲的瞬發力；滑步、展髖、挺胸、振臂、伸腕、撥指，每一個細節，鉛球也好鐵餅也好，都不是「肥」、「大力」便能做到。

「我又不覺得擲項是冷門，不少人都認識這項運動，只是沒太多人想把它做自己的專項。」（葉詩敏攝）

+ 16 + 15 + 14

「到現在我都不敢說自己識做。」杜婉筠羞澀的笑了笑道。「是做得比之前好，但我不會說自己做得好、或真的掌握到這個技術。」她解釋說鉛球是整套動作，只要做錯一個動作，距離、球的飛向，都能立即反映出來。「初時不懂得用腦，練習多了，才在過程中知道每一個動作做得如何、有什麼漏做了。」

主流有個誤解，肥胖的問題是自我放縱，你就是你的罪魁禍首，然後從小到大我們都怕肥，特別是在身處的亞洲。回歸基本，「肥」的定義又是什麼呢？在這個世代，人們眼中的「肥」也可以是「瘦」，這是一個瘦子嫌自己不夠瘦的年代。與杜婉筠做訪問，仔細的以鏡頭紀錄她，其實，她並不算很肥，動作也很靈活。

「團體球類項目一定比我們有娛樂性、開心點⋯⋯我們擲完又要出去執返。」她笑道。（葉詩敏攝）

「有老師曾說過，田徑是團體的，只是我個項目是個人。」說罷我們哈哈大笑。（葉詩敏攝）

她有別於常見田徑運動員的結實身形，是事實。可是，她絕不是那種在美國肥皂劇手執Pizza、把薯片猛往嘴裏塞的胖子。教練曾冠球問我訪問主題，疼愛學生的他大概生怕愛徒被醜化，「你不要看她胖胖的，頸側又留下鉛球的灰塵印，她其實很愛乾淨，又姿整。」他續說：「她也跑得很快的，之前也參加了5公里的街跑賽事。」教練嘗試糾正世間對肥胖人士的主觀印象。

配合體能最辛苦 「技術上練極都不會有完美」

在她身上的每一克肌肉和脂肪，是為了她口中的「飛個餅出去」。「好多人都覺得比賽甚至平日練習，都只是企住擲出去，不是很辛苦，但我們背後要舉重、練跑、跳，什麼都要練。」然而，「大隻」、用力量把鐵餅「飛」出去，都得靠練習，「我覺得做得好的人，一定有付出過努力，運動員『大隻』可能是較容易做到成績，但不代表他沒有花心機和努力。」容易達到目標，也是要很努力，是所有運動員突破的法則。

「兩項的技術其實很相似，鐵餅與鉛球一樣都要做旋轉。」這名兩項香港女子紀錄保持者道。（葉詩敏攝）

假如一個運動員的性格容易認命，都幾辛苦。 杜婉筠

我喜歡看擲鐵餅的滑步，一圈兩圈三圈「飛」餅後的轉圈，很美。（葉詩敏攝）

做好自己 拒絕認命

這名香港紀錄保持者坦言世上很難有完美，自己最大的缺憾是比賽發揮沒訓練般好，近年成績大打折扣。心理質素是運動員面對自我的最大挑戰之一，這是她自中學畢業後的難題。

「教練會說『你驚咁多做咩？』，他叫我不要想太多。」鉛球的香港紀錄，她表示比起外國選手只是「高中的成績」，也是大部分香港頂尖運動員去到世界賽時的同感。「這是在香港玩擲項都心知肚明的事，除了比較突出的運動員之外。我很早便認清這個現實，但不代表我在比賽要頹，就算是及不上她們，我都可以在比賽中做好自己成績。」她笑謂假如一個運動員的性格容易「認命」：「都幾辛苦」。

傍晚後有更多田徑隊友如德望猛將陳樂悠加入，很是熱鬧。（葉詩敏攝）

「畢業後這幾年都未能克服比賽心理狀況，影響發揮。教練問我『驚咁多做咩？』」（葉詩敏攝）

「區區」的21.76米，該亞洲紀錄由前中國選手李梅素在1988年創下，31年來只有其學生鞏立姣最接近過；後者在今年8月紐西蘭擲出的20.31米，是今年目前世界最佳成績，而世界之最仍是由前蘇聯選手Natalya Lisovskaya在1987年所持的22.63米。

未來，22歲的杜婉筠希望能在鉛球項目挑戰14米，「退役前不只是上到，而是穩定做到14米，我不是說期待一下子『爆』上去做到成績，而是想知道自己可否到達這一個位。」一切，都是有關於力量。「技術上我覺得自己練極都不會有完美這回事，所以要兩樣配合才能做得到。做Gym、練短跑衝刺，全身都要練。」

「沒有鉛球，我就像是一無是處」

不只一次強調技術難以完美，不過即使不完美，鉛球和鐵餅仍造就了更好的杜婉筠，「是一個跑得動、跳得高、推得遠的自己。沒有鉛球，我就像是一無是處。」她說，體型「大舊」是有優勢，但不代表較弱小便不能做得好，「你都可以練技術和力量，擲項來說是較難，但沒有東西是做不到的。」

練完技術還需練體能，身形較重的杜婉筠在衝刺跑速度上卻沒輸蝕。（葉詩敏攝）

「技術上我覺得自己練極都不會有完美。」她認為力量上需要改善。（葉詩敏攝）

世間對於肥胖，是體重和形象之間的失衡。其實，討論「何謂美」並沒有意思，因為人人心中也有自己一套美學標準。

杜婉筠微笑道：「美這種東西，看你從什麼角度去看吧。人總喜歡模特兒身材，但如果在擲項運動員角度來看，生得高、骨架又大，點點點，那就靚囉。 有不同的欣賞方法的。」人是生而真實，不是完美。