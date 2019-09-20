【我的名字・陳浩源】不自由中自由意志　兩輪上的五輪視野

在每個界別，總有些名字，街知巷聞。 但有些人，名字不響亮，做的事情亦不普及。在香港體壇亦然，惟看不見，非不存在。 這些名字，卻值得香港人一一記住；今次讓我們認識香港輪椅羽毛球代表陳浩源。 攝影：龔嘉盛

陳浩源，34歲，10年前成為了香港首位輪椅羽毛球代表。（龔嘉盛攝）

身處不自由，亦心中自由。

11年前一場車禍，僅得23歲的陳浩源（Daniel）左膝以下截肢，這卻讓他成為香港首名輪椅羽毛球運動員。世界排名第2、亞殘運銀牌得主，在兩輪上向奧運舞台邁進。也許大多數人認為這是命運，意外後因着羽毛球重拾希望，失去是為了得到。他卻說道：「我比較相信，命運是自己開創出來。」一貫的自信和堅定，截肢後的人生，並沒有限制他的心中嚮往。

精英組傷殘全職運動員每月資助增至約二萬元，Daniel在去年正式轉為全職運動員，專心向奧運進發。（龔嘉盛攝）

與攝影師步入體院羽毛球場，陳浩源正與隊友一邊閒聊一邊拉筋，晚上的球場僅得7、8人，他說為免訪問和拍攝影響到早上的日常練習，故安排了在晚上受訪。我們第一次見面，他遞上印有他在輪椅上揮拍打球照的彩色卡片，格外精緻。事實，由在WhatsApp探問，到他答應受訪、與教練安排日期時間、甚至提點記者向體院交申請表等等，都「事務性」得不像平常較被動的受訪者。大方、自信、有條理，甚至是憶述意外的事情時，都雲淡風輕得像是別人的故事。

出院後坐輪椅時自信很低，因為要用一個很低點去看人。 陳浩源

那年23歲，他在年三十晚到中國公幹後漏夜趕回港，不幸遇上車禍，醒來後左膝以下已被截肢。經歷近20次大手術，傷口滲出黑色血水、整個人瘦了一個碼，單是想像已覺得痛。一夜之間，由6呎青年變成輪椅上的4呎傷者，他卻沒有一蹶不振。「多謝媽媽生得我樂觀，所以很少感到很絕望，當然也有過迷茫、希望渺茫的感覺，特別是住了9、10個月醫院後開始想生計。」由意外前經濟獨立每月給家用，到事後沒有收入「攤大手板」，加上那時候已有女朋友，對日後的未知數最讓他不安。然而，除了生活，還要適應身體的變化，「剛出院時較虛弱，不能穿上義肢走動而需坐輪椅出街。那時自信很低，因為要用一個很低點去看人，出入看到樓梯便要調頭走、斜路又上不到、入商場都未必夠力推門。」

Daniel在意外後一段日子要坐輪椅活動，後來用上逾一年時間學習以義肢走路。（龔嘉盛攝）

不敢直望鏡中自己 重拾球拍建立自信

有黑才有光，當Daniel有如墮進深谷之際，前亞殘運羽毛球男單冠軍余廣華把他帶回到球場。他意外前已熱愛羽毛球，卻因遲起步未及水平代表港隊，再度拾起球拍的他雖在有限度範圍下競賽，卻一次又一次在賽中重拾自我價值。傷健羽毛球據運動員傷殘程度分為6組，陳浩源被編入輪椅二組（殘疾人WH2組羽毛球），更是港羽隊輪椅組第一人。僅入港隊一年便代表香港出戰廣州亞殘運並勇奪第4名，一戰成名。雖未能踏上頒獎台，他卻找到了從此努力的目標，「代表香港出戰，是榮耀也是歸屬感，提醒我更要用表現捍衛自己城市的名字。」2011年起他已連續4屆在世錦賽取得銅牌，在男子單打WH2級世界排名第2的他更在剛在8月舉行的世錦賽奪銀，是個人參加5屆世錦賽中最好成績，為來年東京殘奧會資格打下強心針。

「其實他們不一定是歧視你的，只是覺得這不是正常、是少數，便會望住你。」Daniel坦然說道。（龔嘉盛攝）

陳浩源是傷健運動員中的聚焦點，可是，10年來他卻是承受着旁人異樣的目光。憶述出院後的日子，他坦言：「我想最差、最差的情況，是我不敢直看鏡中的自己。我以前是高大的，行出街『Okay』，但現在坐輪椅，甚至即使是穿上義肢，我的步伐都是一拐一拐。」當然，出入體院練習、在自己的圈子生活是沒有問題，可當他去到一個新地方、無人認識的地方時，難免會被「注視」。不過，樂觀的他很快便適應過來，「其實他們不一定是歧視你的，只是他們覺得這不是正常、是少數，便會望住你。所以我常常說，每日出街前，我都會給自己很大的能量『我要出街喇』，為自己保持好的心境。」

輪椅組會在木地板上進行賽事，以便輪椅運動員比賽時能有效地控制輪椅。（龔嘉盛攝）

然後他想起了一次與太太去塔斯曼尼亞旅遊的經歷，他們去了一個要行上山、稱為酒杯灣的地方，線路較繁複，然而他穿上義肢、手執兩支拐杖上山。「外國人是很坦白的，沿路他們會拍一拍你，驚嘆『嘩！你拐下拐下都上山！』，落山時有小朋友鬧彆扭，他的父母指着我說『人家用拐杖都照行，你還扭計』。」

我再想，也許外國人真的直腸直肚，可是後來我卻覺得，愈是顧慮愈顯得在意。Daniel說後來與那小朋友拍照，便繼續行山，「這是很鼓舞的，原來你的努力是會有人欣賞，會把你當成榜樣，別人是會欣賞自己的努力。」

劉南銘教練（右）一直陪伴Daniel東征西討，「他是新加坡人，你看他赤腳在場館走來走去，是不是很得意？」Daniel笑道。

別人只看到我們場上發光發熱幾個鐘，但我們有些傷健程度較嚴重的，沖涼可能要沖幾個鐘，場外也一樣努力生活着。 陳浩源

人們看不見的場外人生 「殘疾運動員是一個讚美」

「少數」、「不正常」、「異類」，這些出自他口中的負面字眼，我問，那又怎樣看被稱為「傷健」和「殘疾」運動員？「對於傷健運動員這個名字，我覺得除了包含運動員的堅毅不屈，還有比人更加打不死的精神。」他續道：「別人可能只看到你在賽場上發光發熱，但傷健運動員除了練球有難度，由出門口一刻至來到球場，已是一件很艱辛的事。」我點頭附和，的確，我們只看他們在場上力搏、揮灑汗水，對他們作為運動員心懷敬佩，卻忘了他們在日常生活中每天也是血汗交織、日復日為生命戰鬥的勇士。

「可能我駕車會比較好，沒有駕車的運動員如坐復康巴士的話，可能他練球練3個小時，但他坐車坐5小時，這也是他們當運動員的難處之一。正常人洗澡可能只需15分鐘，但傷殘程度較嚴重的可能需要人幫忙，要兩小時才可洗完澡。」就如他所說，傷健運動員正正告訴別人，「用一個好有限制的身軀，去做出無限的可能」。Daniel認為「殘疾運動員」對他來說，是一個很正面的詞語，「所以即使我出到去被喚為殘疾運動員，覺得是一個讚美。」

性格樂觀的Daniel坦言：「這11年過得很精彩，我成日都話，冇撞錯過那次車。」（龔嘉盛攝）

在香港，體育不算是受到重視，港人可數得出的運動員名字寥寥可數，更莫論是傷健運動員。很愛說故事的Daniel又想起一次經歷向我娓娓道來，傷健運動員在外國被視為明星，不只是商業上，而是在街上都會被認得，「我試過跟一個英國運動員去下榻酒店的餐廳，有位女士認得他，那時我是世界排名第三，他當時世界排名過百，在當地可能是第4、5名吧。女士即叫兒子過來，他即從銀包中掏出一張『閃卡』（相片）要簽名。一個世界排名過百的輪椅羽毛球運動員竟然有『閃卡』，是一件很明星的事！」他笑言只從劉德華、郭富城身上看到這種情況，但在外國卻有這種風氣，當傷健運動員是一件很光榮的事。

「很多人問我們，政府夠不夠支持、我們有沒有飽飯吃、夠不夠錢用，但其實我們最需要的是市民的熱情和讚賞。你們的一個Like、一個讚美和支持，反而是我們最需要的。物質的東西當然重要，但非物質的關心和讚美都是我們很希望得到的。」

Daniel在8月的世錦賽勇摘個人首面男單銀牌，隊友朱文佳與王鎮炎於SS6級雙打奪金。（由殘奧會提供）

如果？人生沒有如果的事

為港隊披甲已10年了，無疑是一個里程碑，他以「精彩、很有色彩」來形容意外後的人生。「我和太太習慣每3年回顧一次，到底傷健前後的人生是好了還是壞了。由出事至今已11年，踏入第4個『3年』，很難斷定如果沒有那次意外，我會不會成了千萬富翁、會更好抑或是不好；但這11年，一定是精彩了。」

如果沒有意外，他不會成為港隊首位輪椅羽毛球代表，也不能代表香港去過五大洲、超過30個國家比賽，更未必能為香港取得57面獎牌。「這不是努力工作就能賺到的，是非物資能衡量，我覺得這11年過得很精彩。我常笑說『冇撞錯過那次車』。」是命運嗎？有失便有得。他卻認為命運的線一直掌握在手心裡：「嗯……受傷後入港隊是一個機遇，但我比較相信，命運是自己開創出來。經歷過這樣的低谷並努力爬起身，做到別人做不到的事，成為了香港第一位輪椅羽毛球運動員，很有機會成為港隊第一面去奧運的羽毛球殘奧代表；如一步一腳印般，慢慢踏到自己的足跡出來。」

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「受傷後入港隊是一個命運，但我比較相信，命運是自己開創出來。」（龔嘉盛攝）

很多人都說陳浩源的運動員生涯是其人生下半場，可是他不過是34歲。對於現在，他只集中為2020東京殘奧爭取資格，再遠一點，是取得一面獎牌。「奧運之後我會怎樣呢？這反而是我會想的。做了運動員10年，打完奧運應不應該再繼續下去呢？我年紀都不輕了，想到有天要離開這個崗位，真的都很感慨。但這一年我都會集中爭取奧運，為港取得獎牌，才去想未來的事。」

剛過去的瑞士世錦賽，他在決賽與世界第一擦身而過，「是有點遺憾，奈何比賽就是比賽，是殘忍的，你一個失誤就斷定你不是世界第一。」

旁人為他可惜，「不要緊」，他說。

就讓所有美好的事情都發生在明年奧運。