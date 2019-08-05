【我的名字・張培賢】一個甘去撐竿跳的人　天空才是極限

在每個界別，總有些名字，街知巷聞。 但有些人，名字不大，做的事情亦不普遍；在香港體壇一樣，惟他們看不見非不存在。 這些名字，卻值得香港人一一記住；今次讓我們認識香港男子撐竿跳代表張培賢。 攝影：李澤彤

張培賢，26歲，香港男子撐竿跳紀錄保持者。（李澤彤攝）

一躍騰空，像能拋開所有人、事、物，在半空中以身體劃出最美的弧度。現實卻是「其實我畏高的」、「半空停留時間好短」，張培賢笑道。

26歲，從英國進修回來後自資當上全職運動員，於田徑場上不大起眼的位置默默努力着，「觀眾也很重要，但想觀眾看你，你都要有東西給觀眾看」。

張培賢，一直都清楚自己的位置。

張培賢與教練（左）感情要好，這天雨中練習，二人合力拉開墊上的蓋布。（李澤彤攝）

初次見面，是5月的香港田徑錦標賽，那天採訪完徑項的決賽後，某女行家前來對我說：「有個撐竿跳的好靚仔！」然後，我們在微雨中見證張培賢以4.42米、一周內第二度打破自己保持的香港紀錄。緊接是6月在城市田徑錦標賽中，他再把香港紀錄推高了0.03米奪得亞軍。連續3個月刷新男子撐竿跳紀錄後，張培賢的身影開始於報道出現，外界亦漸漸留意非主流的撐竿跳。

這天他熱身了好幾遍都未能開始訓練，「我一出去就落雨」，連身旁的運動員也笑說叫他走。（李澤彤攝）

這次訪問，又是下雨天，「我一練習就落雨㗎喇」，他在田徑場與場邊來來回回，因等停雨而做了好幾次熱身，每次停雨後他準備跳時，雨點又再灑下。雨後插竿箱會有積水，他與教練王緒威熟練地用膠掃帚勺舀走積水才練習，兩個大男生邊說笑邊，畫面很青春。張培賢與撐竿跳之間的淵緣，正是因為10年前遇上教練，「他教十項全能，較推崇全面發展，所以全部項目都嘗試過，到長大後我才選擇專心發展撐竿跳」。

張培賢是十項全能出身，5年前才開始專項撐竿跳。（李澤彤攝）

可是，十項中偏偏是撐竿跳，總有原因吧？「一開始接觸時，在師兄弟之間是跳得最高，而且覺得撐竿跳很有趣和有挑戰性，因為我本身是畏高的。」他禁不住笑，我也跟着他笑，沒有想過故事發展成就了這個香港紀錄保持者，「你看到我起跳後會轉體、望到後面跑道，一開始好驚，但都是用練習量來克服」。基本功沒有捷徑，只有反覆練習千萬遍，要克服先要有勇氣面對。撐竿跳在外行人如我來看，感覺有點危險，我不畏高，但亦沒有膽量在半空中過桿落墊。他憶述第一次接觸這項運動，只着自己要記住捉緊支竿、不要放手，「始終這個項目是你同支竿一齊進行，你信得過支竿，你令它帶到你落張墊度，便會很安全」。

撐竿跳是冷門項目，曾被勸說轉項的張培賢不禁反問：「為什麼挺身而出的不能是我？」（李澤彤攝）

眼睛直勾勾盯着橫桿，在腦海中模擬一次撐竿的過程再拿着竿助跑，他說一開始最難是空間感，像剛才說過的轉體動作，要拆開在吊環和單槓多做練習，令動作更連貫和純熟。單調重複的練習過程着實不易捱過，眼前沉實穩重的他，也有過漫無目標的時期，「中學時沒有想得太長遠，對我來說一開始加入田徑隊都只是與同學一齊玩、一齊練習，後期當了隊長，才開始與教練訂立目標」。

香港撐竿跳難發展 「為何挺身而出的人不能是我」

我相信，很多事情都不是不知不覺的，張培賢回過頭來也已經變得上心。撐竿跳在香港較難發展，曾有教練叫他轉攻跑項，他卻偏向虎山行，「當我接觸過這個項目都不去選它，這個冷門項目又不多人接觸時，怎會有人發展這個項目呢？為何挺身而出的人不能是我？」

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曾在英國留學時以接近全職模式訓練，26歲轉任全職，遲嗎？「除非你不去做，否則即使遲了都要做得更好。」（李澤彤攝）

5年前才開始專項撐竿跳，大學畢業後工作了一年，決定赴英國進修，上課以外多了時間訓練，跟隨外國教練嘗試較接近全職的模式練習，「因為這個項目要跑得快、跳得遠，技術上要很足，上下身的力量要強，在香港一星期只得3課其實練不到東西」。在英國看到不一樣的天空，教練和運動員本身已能跳到5米水平，技術和知識相對熟練，「基本上你做完一個動作，他們已能告訴你有什麼問題、要怎樣改善，進展和訓練效率高很多」。在英國時已跳過了4.58米，更勝香港紀錄，「不過我沒有預先申請那場比賽計分」，張培賢笑道。

練習時數與提升技術成正比，有感全職模式去練撐竿跳較為合適，因此從英國返港後，他毅然轉任全職運動員。碩士學歷畢業，我問身邊總有反對聲音吧？他笑了笑：「未至於是反對，但家人會是擔心佔多，社會重視工作機會。換轉是運動生涯也一樣，如果現在不去做的話，難道3、40歲才去練？」

他說，過桿的一刻雖短暫，卻是最享受的。（李澤彤攝）

不少運動員說過，自己的香港紀錄在亞洲根本不算一回事，是謙虛、是現實，也是追求突破的動力。張培賢的4.45米港績，仍未達到總會訂下的5.11米培訓標準，因此未獲體院資助。一支竿約七至八千元，比賽竿需準備三、四支，所費不菲。自資全職訓練除了裝備及場地的金錢負擔，連每次比賽都要召5.5噸貨車運送竿到場地，又是額外的開支。縱然與認知的社會價值背道而馳，他仍忠於自己的選擇。

目標衝擊奧運 不設框架局限自己

在田徑場的角落練習、比賽，選擇了冷門的撐竿跳，他並不需要那些熱切的目光。「現在的我，跳出來的未成大器，需要進步更多，才能吸引人看這個項目。」他自言，還未完全感受到過桿的快感：「始終現在水平不特別好，跳的時候不是完全彈起，一直練下去希望做到彈離支竿，做到的時候應是進步很大了。」他淡淡說道。

「無論如何，生涯都想去一次奧運。」（李澤彤攝）

眼前要越過的高度遠比開支的負擔更逼切，張培賢想在明年6月底達到東京奧運標準，「是很趕的，與5.80米還差好多，但這是設定目標的意義」。若未能達標，就再定目標訓練，「不一定是今屆，想生涯能去到一次奧運」。不可能嗎？天空才是他的極限。「撐竿跳讓我知道，即使身體質素和條件與外國選手不同，但可以做到的事沒你想像中差那麼遠，只是你設了框架去局限自己；不要覺得跳不到、用不到更長的竿，你現在這一刻用不到，不代表以後都用不到。」

「為何挺身而出的人不能是我？」訪問後，這句話在腦海迴旋。挺身而出、表達先知的可貴勇氣，以自己的喜好為使力點，意味與5.80米的距離又再近一點點。