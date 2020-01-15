【羽毛球】李宗偉將進駐香港杜莎夫人蠟像館　料今年第2季揭幕

跟想李宗偉合照？不用去馬來西亞，幾個月後去山頂就可以！ 香港杜莎夫人蠟像館宣布，這名退役大馬羽毛球手的蠟像將會在今年第2季揭幕。

去年退役的馬來西亞羽毛球好手李宗偉今日在Facebook宣布，很榮幸成為首位進駐香港杜莎夫人蠟像館的大馬運動員，他將多張蠟像館員工為他度身的照片放上網，多謝蠟像館員工的耐心及細心。李宗偉表示，這是他首次度身造蠟像，感覺新鮮好玩。

李宗偉在個人Facebook宣布，他的蠟像將於第2季揭幕。（李宗偉Facebook）

蠟像館方面亦表示，在長達6小時的量身過程中，李宗偉不僅積極配合各種測量要求，還不時拿起團隊帶來的專業道具擺出各種搞怪姿勢。李宗偉說：「沒想到頭髮和眼睛的顏色都要一模一樣，我覺得很特別！能被選為馬來西亞的代表，我感到榮幸而自豪。希望這尊蠟像能激勵更多馬來西亞人，在國際舞台上展現我們國家的風采！」

李宗偉是第二位進駐香港杜莎夫人蠟像館的馬來西亞人，上一位是影星楊紫瓊。李宗偉的蠟像將於今年第2季揭幕。

李宗偉是羽毛球壇的巨星，是首位在世界羽聯總決賽實現3連冠，而且他曾經穩坐男單一哥之位349周。雖然他因病掛拍，但他仍出擔任今年東京奧運馬來西亞代表團的團長。