【羽毛球．印尼大師賽】李卓耀力戰三局過關　伍家朗遭石宇奇逆轉

兩名男單港將伍家朗及李卓耀在印尼大師賽分途出擊，若果一同勝出的話，將在8強上演「香港內訌」，可惜二人力戰三局下命途各異，李卓耀擊敗韓國的許侊熙晉級，伍家朗在領先石宇奇一局下，力戰超過1小時被對手反勝，無緣晉級。

李卓耀在印尼大師賽首圈，直落兩局擊敗世界第二的周天成，在次圈迎戰韓國的許侊熙，該名香港賽冠軍首局以21：13先拔頭籌，但他次局表現稍為回落，被對手以21：15扳回一城，但李卓耀在決勝局回勇，以21：12輕取對手，最終以局數2：1淘汰許侊熙晉級8強，距離打入世界前16名、奪取東京奧運再近一步。

李卓耀力克韓國的許侊熙晉身印尼大師賽8強。（資料圖片）

伍家朗在決勝局一度領先石宇奇被反勝，無緣上演「香港內訌」。（資料圖片）

伍家朗激戰石宇奇出局

另一港將伍家朗在次圈硬撼中國的石宇奇，首局戰情相當激烈，由15：15開始梅花隔竹各取一分，直至27平手，伍家朗連取兩分，以29：27先取首局。

不過伍家朗在次局未能保持強勢，被世界排名第9名的石宇奇以21：10追成平手，伍家朗在決勝局一度領先17：13，但他未能保住勝局，被石宇奇連奪6分下最終平反敗局，以18：21告負，力戰3局下憾負出局，無緣在8強上演「香港內訌」。

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石宇奇在劣勢下反勝伍家朗，在8強與李卓耀爭奪4強席位。（新華社）

李卓耀八強再遇石宇奇

李卓耀在半準決賽鬥石宇奇，力爭為隊友報仇。二人曾四度交手，各取兩場勝仗，最近一次在2019年11月的香港賽碰頭，李卓耀當時在16強以21：9及26：24直落兩局擊敗有傷在身的石宇奇。前年香港賽首圈李卓耀也是抽中石宇奇，當時後者落場4分鐘已因傷退賽。