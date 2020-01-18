【港超聯】大埔負南區兼鬧中堅荒　總監馮凱文：沒辦法

和富大埔又輸一場。這支港超衛冕之師今季人腳大變，惟亦需應付亞洲賽戰線，今日聯賽球隊（18日）在有亞冠外後顧之憂下，以2：4不敵南區，各項賽事已7連敗。 大埔中堅杜度及雲美亞斯此役因傷避戰，而另一位後衛杜瑋鴻在比賽中途亦告受傷，加上球隊無論由何銳或錢兆琛把關，都頻頻犯錯，下周二作客馬來西亞超聯球隊吉打，表現令人擔憂。

大埔日前公布兩位新教練加盟，主帥戴貝碧今日繼續缺席，助教艾雲則未被安排在球隊名單內，僅於觀眾席及球隊更衣室外隔空提場。倒戈的南區中場陳肇鈞此役表現活躍，11分鐘此子推過車潤秋後單刀，窄角度以右腳射破錢兆琛「大細」龍門，南區取得領先，更高舉5隻手指慶祝。

艾雲未有現身後備席，僅在場邊遠距離提場。（袁志浩攝）

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南區新兵文迪斯開齋 夥查維斯製兩入球

「綠衫軍」落後僅1分鐘，金玟基接應右路傳中跳頂中楣，隊友中村祐人即插水式飛頂補中，惟同樣省中門框彈出。戰至23分鐘，南區後場大腳解圍，查維斯竟突破越位，並把握錢兆琛出迎挑橫予文迪斯，這位新加盟的球員輕鬆射入空門，將球隊優勢擴大至兩球。

兩位南區進攻球員7分鐘後角色互換，文迪斯放長傳至前場，查維斯原跟大埔中堅杜瑋鴻爭球，但後者在過程中拉傷大腿倒地，結果查維斯單刀扭過錢兆琛後建功，大埔只踢了30分鐘便落後3球。完半場前大埔憑陳文輝撞入追成較接近紀錄，半場南區以3：1帶前。

陳肇鈞為南區先開紀錄，入球後高舉單手慶祝。（袁志浩攝）

+ 4 + 3 + 2

車潤秋窩利一度追近 錢兆琛再失誤

變得主動的大埔下半場不乏攻勢，63分鐘因楊賜麟中路放「冷箭」，省中人改變方向後被謝德謙拍出底線；緊接角球大埔由麥保美於尾柱二傳至12碼點，車潤秋半車身窩利抽入，助球隊追至2：3。可是大埔守門員錢兆琛始終經驗不足，換邊後再兩度輕出，結果被迪亞高73分鐘再把握其犯錯，右路近底線射入空門。最終南區以4：2擊敗大埔，多踢一場下升上聯賽次席。

而富力同時間在主場向標準流浪送上5蛋，並維持榜首位置，當中新加盟的中場林嘉緯於下半場更後備上陣。另據悉，富力已與外援艾瑪臣解約，外屆盛傳空缺將由厄瓜多爾前鋒Daniel Angulo取代。

車潤秋一記車身窩利，一度為大埔重燃取分希望。（袁志浩攝）

傷兵滿營 馮凱文感無奈

大埔兩名後備守門員何銳跟錢兆琛近期已先後助球隊把關，惟均不時犯錯導致球隊失球，無法給予球迷信心；而中堅杜瑋鴻今仗傷出後，也令大埔後防人腳捉襟見肘。對於3日後的鬥馬來西亞球隊吉打的亞冠盃外圍賽次圈，總監馮凱文也無奈指「沒辦法」，「中堅全部受傷，寄望球員到當地恢復後情況會變好，而今日休息的杜度及雲美亞斯，屆時無論如何都會上陣。」馮凱文也將兩位門將的表現歸咎比賽時間不足，並稱陸平中雖有參與練習，但仍未重拾狀態，會視乎臨場最後情況再作決定。

29歲的車潤秋在球隊鬧「中堅荒」下，今場跟楊賜麟客串中堅，並後上助攻取得入球。這位早年助南華征戰亞協盃的通天老倌，表示會向隊友分享踢亞洲賽的經驗，並已準備好在必要時負起更大責任，助球隊爭取勝利。談及新任主教練戴貝碧，他稱：「僅在他來港時見過一次，他的戰術較集中在防守上，屆時全隊會跟隨其部署去踢。」