【英超】利物浦雙紅會獲看好　曼聯新星提醒：是我們讓紅軍失分

英超今周迎來髑目一戰，利物浦於主場迎戰曼聯，今場「雙紅會」意義重大，「紅軍」雖被看高一線，但曼聯新星丹尼爾占士（Daniel James）提醒眾人，「紅魔」是今季唯一一支令利物浦失分的球隊，更指「曼聯從來都不是Underdog（弱者）」。

利物浦今季在領隊高普（Jurgen Klopp）帶領下，於英超聯賽21場贏20場，首循環對曼聯和波為今季聯賽唯一一次失分。

利物浦今場如果贏波，將會進一步拋離曼城、李斯特城等多達16分。「紅軍」在聯賽表現出色，另一邊廂曼聯表現起伏不定，現時離歐聯資格的第4位置仍有5分之差，難怪士氣如虹的利物浦在「雙紅會」前夕被看好。

占士今季獲得不少出場時間。（Getty Images）

占士是數名表現較對辦的曼聯球員之一。（Getty Images）

今季在各項比賽為「紅魔」上陣28次的占士，就指球隊完全不怕排名比自己高的球隊：「我們從來都不是Underdog（弱者）！」曾效史雲斯的占士又說：「這是我由第一日成為曼聯球員後就學會的事。We are United.」

沒錯，這支英超強豪的名譽是曼聯眾將仍擁有的自豪，更是一定要守護的東西。

雙紅會賽果將對聯賽形勢有頗大影響。（Getty Images）

提醒全世界：別忘了讓利物浦失分的是誰

首循環曼聯主場36分鐘就是憑占士的助攻，讓拉舒福特（Marcus Rashford）入波先拔頭籌，只是到85分鐘一次防守失神才被拉爾拉拿（Adam Lallana）近門輕鬆追平，1：1的賽果亦是「紅軍」今季唯一一次失分。

今季聯賽交出6次助攻的占士似乎對此十分驕傲：「今場一定是場硬仗，但我們入場時一定要保持正能量。我們是唯一一隊從他們身上拿走分數的球隊,所以我們將會滿有希望地作賽。」占士指曼聯上仗只是不夠運，才未能全取3分，又指球隊去年夏天用了不少資金組建後防，上循環對利物浦已證明曼聯防守力可以有多好。