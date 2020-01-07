【意甲】C朗拿度又破紀錄　領祖雲達斯4球大破卡利亞里

入球對祖雲達斯球星C朗拿度而言，猶如是個簡單任務，他個人貢獻3個入球及1個助攻，帶領祖雲達斯在意甲歇冬後首仗，以4球大勝卡利亞里，繼續向榜首的國際米蘭施壓。

意甲在歇冬期過後戰火重燃，班霸祖雲達斯在主場迎戰卡利亞里，兩軍在上半場互交白卷，但在易邊後4分鐘，C朗在前場搶去對方腳下球，並推過門將打破僵局。戴巴拿及後獨闖對方禁區，逼使對方使出超技術將他踢跌，12碼由C朗主射輕鬆建功，在67分鐘擴大兩球領先優勢。

C朗在比賽末段交出直線助攻後備入替的希古恩，在81分鐘再度改寫紀錄，而C朗在1分鐘後近門得手，完成個人帽子戲法，結果祖雲達斯以4球大勝卡利亞里，全取3分。

C朗拿度加盟祖雲達斯後首次連中三元，帶領球隊大破卡利亞里。（路透社）

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C朗拿度加盟祖雲達斯以來，首度於意界賽場連中三元，成為首名葡萄牙人在意甲創下這歷史，亦是他職業生涯第56次演帽子戲法，同時也是連續第18個球季在不同聯賽中連中三元。C朗拿度成為繼阿歷斯山齊士後，第2名球員在英超、西甲及意甲曾經單場攻入3球，亦是在第10項不同的球會或國家隊賽事中「帶帽」。

C朗除了個人貢獻3個入球外，他亦交出助攻造就希古恩。（Getty Images）

C朗拿度生涯在10項不同賽事演帽子戲法（按圖放大）

+ 6 + 5 + 4

祖雲達斯4球大破卡利亞里後，與同樣報捷的國際米蘭同以45分，以得失球差暫居次席。C朗對今仗表現相當滿意，表示帶領球隊全取3分是至關重要，「球隊在今仗製造不少機會，而我亦攻入3球，我對球隊及個人的表現相當滿意，因為這場勝仗可以繼續給予國米壓力，我們不能控制國米的賽果，球隊已經完成了份內事。」

C朗及後亦在Twitter發文，以連中三元及勝仗開始2020年，為今年賽事「開個靚頭」。