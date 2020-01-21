【西乙】皇馬名宿古迪扭轉10分劣勢　執教艾美利亞3個月升榜首

大家記得皇家馬德里名宿「金狼」古迪嗎？ 說不定，下季會見到古迪倒戈皇馬的戲碼。43歲的古迪去年11月首次擔任主教練，執教西乙的艾美利亞，短短3個月，就令球隊由落後榜首10分，變成排名第一！

過去周日的西乙聯賽，艾美利亞靠祖安蒙桑斯末段建功，作客以2：1擊敗埃斯特馬度拉，加上原本排首位的卡迪斯不敵拉科魯尼亞，令到艾美利亞得以45分升上榜首。

古迪去年11月初接手艾美利亞，帶領球隊向榜首卡迪斯發起挑戰。（馬卡報）

在艾美利亞陣中，最為人熟悉的，應該是教練古迪。「金狼」古迪是皇家馬德里的青訓產品，經歷「銀河艦隊」年代，與施丹、費高、碧咸等做過隊友。古迪創造力出眾，儘管他只能默默地站在一班球星之後，但他對皇馬忠心耿耿，直至球員生涯末期才到比錫達斯「養老」，之後在2012年掛靴。

古迪退役後做教練，由2013年起帶領皇馬青年軍，默默耕耘多年。直至2018年，他才離開皇馬，轉到比錫達斯擔任助教。去年11月，古迪獲艾美利亞邀請，首次坐正，擔任主帥。

古迪球員時代跟施丹做過隊友。（Getty Images）

那些年古迪的隊友與對手：

+ 6 + 5 + 4

古迪（中）退役後在皇馬青年軍執教多年，累積經驗。（Getty Images）

甫上任，古迪面對的壓力不少，因為艾美利亞成績不是不好，開季後大多排名三甲，但落後榜首的卡迪斯多達10分。古迪的工作不是要拯救艾美利亞，而是要將球隊變得更強，追近榜首。

雖然古迪上任後頭兩場聯賽都和波，先後對薩拉戈薩及艾爾切失分，但之後漸入佳境，一步步拉近與與卡迪斯的距離，最後終於在今輪坐上榜首之位。古迪上任後，艾美利亞取得6勝3和1負的佳績。