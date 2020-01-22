【美職聯】「小豆」靴南迪斯加盟洛杉磯銀河　家中嬌妻喜歡裸體

前曼聯射手「小豆」查維亞靴南迪斯離開歐洲球壇，由西維爾轉投美職聯的洛杉磯銀河，簽約3年，年薪600萬美元，他成為美職聯最高薪的球員。

31歲的墨西哥國腳查維亞靴南迪斯在當地時間昨日（1月21日）向《洛杉磯時報》透露，他將會轉投洛杉磯銀河，他說：「這是合適的時間，這是理想的時機。」

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曾效曼聯、皇家馬德里、利華古遜及韋斯咸等歐洲球會的小豆說：「我知道人們會說，我在歐洲不能立足，才來這裏，但在足球的世界，有些東西是你不能控制的。近兩年，教練都選擇向其他球員投信心的一票，而非我。現在，洛杉磯銀河、教練都告訴我：『查維亞，我們信任你，信你可以幫到我們。』所以我決定把握這個機會。」小豆去年轉投西維爾，但不獲重用。

幾小時後，洛杉磯銀河官方宣布，查維亞靴南迪斯正式加盟，他將穿上14號球衣。據報，銀河向西維爾支付了940萬美元轉會費，給予小豆一份3年合約，年薪約600萬美元；小豆成為美職聯最高薪的球員。銀河有瑞典球星伊巴謙莫域以自由身離隊，小豆無論在位置上還是人氣上都可以接班伊巴。

藉小豆轉會，英國《太陽報》介紹他的太太Sarah Kohan。26歲的Sarah Kohan擁有法律學位，她是一位模特兒，也是一位旅遊博客；她的Instagram有150萬粉絲。Sarah Kohan及小豆在2018年公開戀情，之後秘密結婚，兩人育有一子，兒子Noah在去年6月出世。Sarah Kohan曾在Instagram上留言稱，她其中一個喜好就是裸體，而她的Instagram上亦有不少上身赤裸，甚至全裸的照片。