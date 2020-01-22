【武漢肺炎】曹星如原定2月赴武漢參賽　奧運拳擊資格賽延期

湖北省武漢市的新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，原定2月3日至14日在武漢洪山體育館舉行的奧運拳擊亞洲及大洋洲區資格賽，將會取消。

2月將有兩項東京奧運資格賽在武漢上演，分別是2月3至9日的女足亞洲區資格賽B組賽事，及2月3日至14日的拳擊亞洲及大洋洲區資格賽。香港拳擊運動員曹星如原定會參加後者，爭奪奧運資格，而根據比賽官方日程，一眾參賽運動員1月31日就要到武漢報到，但因應近日武漢肺炎疫情不斷擴散，安排出現變數。

香港拳擊代表曹星如原定赴武漢參加東京奧運拳擊資格賽。（資料圖片）

據哈薩克拳擊協會指，東京奧運拳擊亞洲及大洋洲資格賽籌委會向一眾參賽運動員發信，表示在武漢舉行的賽事已取消：「因新型冠狀病毒引起的肺炎疫情爆發，我們已決定取消賽事，以保障大家的安全及健康。」



報道指，國際奧委會（IOC）稍後會公布賽事的新地點及舉行日期。早前，菲律賓拳擊聯盟秘書長艾德曾稱：「有些國家已提出要代替武漢主辦資格賽，我們也在考慮這樣做，並就此向國際奧委會的拳擊預選賽小組發出試探的申請。」



至於女足亞洲區資格賽B組，暫無取消或改期安排，據知中華台北足協去年12月曾提出更換比賽地點，至今未獲受理。現今疫情持續，中華台北足協認為「考量感染風險及返台後隔離及可能的接觸，後果不堪設想」，若賽事不改地點或更改至距武漢不遠的地點，則會考慮棄賽。