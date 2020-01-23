【英超】曼聯58年主場首負般尼　球迷叫口號提早離場表不滿

曼聯主場兩球落敗，58年來首次兩球在主場不敵般尼，一眾紅魔球迷的注意力轉向班主格拉沙及行政總裁活華特，高呼二人下台的聲音不斷，亦有不少球迷提早離場。

近況反覆的曼聯，在今輪英超聯賽主場對般尼，雖然全場錄得24次攻門，其中7次中目標，但都未能射破般尼的大門，更被基斯活特（Chris Wood）及積洛迪古斯各建一功，結果主場兩球不敵般尼，亦是自1962年來首度在奧脫福被般尼擊敗。蘇斯克查「坐正」後，戰績每況愈下，亦比去季同期的得分大幅減少11分，今仗亦是他的第12場敗仗，比勝仗數字還要多一場。

蘇斯克查當然對戰績感到失望，指球隊前線連番失機。（Getty Images）

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蘇斯克查坦言對戰績失望，「球隊在今仗表現未能發揮應有水平，亦有不少埋門機會未能把握，即使我們在比賽末段逐漸拾回優勢，我對球隊落敗感到失望。隊中以不少年青球員為骨幹，可惜並未有太多有經驗的球員領軍，我們會努力盡快跨過這段時期。」蘇斯克查亦表示球隊努力地在轉會市場中引入新兵，為球隊帶來新血。

新任隊長哈利馬古尼未能帶領球隊在主場報捷。（Getty Images）

積洛迪古斯（右）勁射破網，為般尼鎖定2：0的勝局，58年來首次在奧脫福取勝。（Getty Images）

自季初主場不敵水晶宮後，曼聯在聯賽主場錄得9場不敗，而紀錄在今仗「斷纜」，當然使一眾球迷相當不滿。在早前賽事多次出現「Ole Out」的標語，希望蘇斯克查下台為戰績負責，在今仗卻被另一聲音掩蓋。曼聯球迷在今仗高呼「喜愛曼聯，討厭格拉沙，我們希望要回當年的曼聯，若你討厭格拉沙就站起來」（Love United, Hate Glazers. We want United back. Stand up if you hate Glazers.）的口號，直呼對班主格拉沙的不滿。球隊早在60分鐘前已經兩球落後，戰至比賽末段不少球迷難掩失望，提早離場。