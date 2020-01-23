【英超】里奧費迪南怒轟馬古尼表現　「將來沒有小朋友喜愛曼聯」

曼聯在奧脫福主場兩球不敵般尼，令「紅魔」球迷大失所望，以行動對愛隊表達不滿。曾效力曼聯的名將里奧費迪南，在今仗後狠批球隊表現欠佳，其中包括新任隊長中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）。

曼聯今季表現令人失望，今仗吞下聯賽第二次主場敗仗。雖然仍排第5，但已經落後榜首的利物浦30分，球迷當然不滿意球隊的整體發揮，在今仗多次表達訴求，希望班主格拉沙離開，更提早離場以示不滿。

曼聯在主場兩球不敵般尼，費迪南表示馬古尼的領導能力不足。（Getty Images）

里奧費迪南在曼聯效力12個球季，其間獲獎無數。（資料圖片／Getty Images）

里奧：看不到曼聯往正確方向走

在曼聯效力12載的名將里奧費迪南（Rio Ferdinand），正在《BT Sport》擔任評述員。眼見母會兩球落敗，該名前英格蘭國腳難掩憤怒，「曼聯的表現使我十分難堪，你並不能為他們的表現平反，球迷在85分鐘左右已離開球場。如果一直保持這種表現，小朋友將不會愛上曼聯，不會再穿上曼聯的球衣，不再入場觀戰。」

里奧費迪南亦指出，球隊在過往數年不斷注入金錢，但未有得到預期的效果，並看不到球隊向正確方向發展。

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哈利馬古尼接任曼聯隊長後，今仗的表現被里奧費迪南批評。（Getty Images）

艾舒利楊格轉投國際米蘭後，轉會費達8000萬鎊的哈利馬古尼成為新隊長。里奧費迪南批評這位全球最高身價後衛，在首個失球需要負責：「馬古尼原先站在正確位置，但他未有預計基斯活特的走位。防守時並不能給予對方如此多空間，結果便失守了。」

馬古尼在加盟球隊首個球季，已成為球隊隊長，但他的爭勝心及領導能力，備受費迪南批評，「馬古尼獲委任為曼聯隊長，應該更有決心地帶領球隊爭勝，以一個領袖的身份在後防領軍。然而，他在今仗的表現並不合格。」