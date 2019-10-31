【網球】個波識轉彎？絲慧杜蓮娜年終賽打出乒乓球式「chok篩」

昨晚的WTA年終賽，出現了一記精彩的「篩」波！ 在絲慧杜蓮娜（Elina Svitolina）對夏納（Simona Halep）比賽中，前者在兩人的對拉之中，突然正手打出一記路線詭異的擊球，網球在極重側旋下一落地即往場外方向飄去。

網球WTA年終賽正在深圳舉行，在昨晚（10月30日）的分組賽，8號種子絲慧杜蓮娜面對5號種子夏納，直落兩盤贏7：5及6：3，錄得兩連勝，提早晉身4強。

在第2盤的第6局之中，絲慧杜蓮娜打出一記令人拍案叫絕的「CHOK篩」，令夏納欲救無從。這是夏納的發球局，當時夏納領先細分40：15，雙人來回對拉多板，仍未分勝負。夏納打出一記正手斜線，絲慧杜蓮娜則是正手直線回擊。

+ 5 + 4 + 3

不過，絲慧杜蓮娜這記正手有古怪，她並非抽擊，而是像乒乓球般削球，網球微微向外彎，強勁側旋令網球一彈地就以詭異的線路往場外方向飛。夏納跑了兩步，便知救不到，故收步。

全場觀眾起哄，掌聲雷動，送給絲慧杜蓮娜精彩的得分。旁述也不禁笑言：「究竟這球從何而來（Where that come from）？」賽後WTA的官方Twitter上載了這球片段，並留言讚這球正手是「Crazy spin」！

絲慧杜蓮娜賽後談到這球神來之筆，她說：「我認為很多人都感到驚訝，甚至我自己也是，因為我這球打得太好。老實講，我一路成長以來，都打過很多類似的擊球，我不斷削球。我覺得這招十分有用，我以前的教練很不喜歡我打這種球。不過，你們看看，它帶給我得分，是很重要的一分。這球令對手措手不及。」