【武漢肺炎】武漢疫情持續　國際奧委會叫停奧運拳擊資格賽　

武漢肺炎繼續肆虐，疫情更有惡化跡象，原先在武漢舉行的兩項奧運資格賽亦受到影響。國際奧委會宣布拳擊亞洲及大洋洲區資格賽將會取消；同在武漢舉行的亞洲區女子足球資格賽，將移師至南京舉行。

新型冠狀病毒肺炎在武漢的疫情漸趨嚴重，當地政府更在今日（23日）「封城」，由上午10時起關閉機場及火車站，公共交通工具亦停駛，並呼籲民眾不要離開武漢。

原定在2月3至14日在武漢洪山體育館舉行的奧運拳擊亞洲及大洋洲區資格賽，香港拳手曹星如等運動員將爭逐東京奧運的入場券，但因為肺炎疫情而有所改動。國際奧委會在今日凌晨時份發聲明，原定在武漢的資格賽將會取消。據悉，國際奧委會稍後將公布資格賽的新賽期及地點。

國際奧委會發聲明指，因為武漢的疫情關係而取消下月的拳擊資格賽。（網上截圖）

香港拳擊代表曹星如原定赴武漢參加東京奧運拳擊資格賽。（資料圖片）

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另外，同在武漢舉行的奧運女子足球亞洲區B組的資格賽，亞洲足協決定將賽事移師至南京上演。如今中國﹑澳洲﹑中華台北及泰國4支隊伍，將在2月3至9日期間，在南京的江寧體育訓練中心舉行資格賽，爭奪出線席位。中國女足在澳洲完成集訓後，便隨即早在上周五（17日）抵達武漢，為資格賽備戰。

東京奧運女足亞洲區資格賽B組賽事將在武漢舉行，圖為中國女足。（AFC）

按圖一覽港隊目前11個東京奧運資格：