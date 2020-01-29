【英聯賽盃】維拉劣勢下補時絕殺李城　率先闖決賽靜候曼城曼聯

英格蘭聯賽盃4強次回合，阿士東拉維靠馬莫特查斯古特補時入波，主場以2：1絕殺李斯特城，兩回合計贏3：2晉級，率先打入決賽，會跟曼城及曼聯的勝方爭冠軍。

兩隊首回合踢成1：1，次回合在當地時間昨晚（1月28日）舉行，改由維拉主場。雖然李城將占美華迪放在後備，但仍有占士麥迪臣、尼迪迪及泰利文斯等主將正選，實力在維拉之上，所以今場也佔主導，佔超過6成控球。

馬特泰基特為維拉先開紀錄。（路透社）

甸恩史密夫見到維拉入波後慶祝。（路透社）

維拉開紀錄入球片段：

不過，維拉勝在反擊把握力強，基亞利殊帶波入禁區，面對兩名李城守將，他妙傳予後上的馬特泰基特射入，為維拉開紀錄。基亞利殊今季各項賽事為維拉貢獻了16個入球，分別射入9球及交出7次助攻，他今場亦盡顯其引球推進、傳球以及創造力，是其中一個最搶鏡的維拉球員。

尼蘭特初段救出伊恩拿祖的攻門。（路透社）

尼蘭特救出麥迪臣的攻門。（路透社）

數維拉晉級的最大功臣，肯定是挪威門將尼蘭特，他面對李城排山倒海的攻勢，屢救險球，包括占士麥迪臣的埋門，還有將泰利文斯的遠射擋高再中楣，幫維拉半場領先1：0。換邊後，李城換入華迪繼續攻，終於到72分鐘，由伊恩拿祖射入，追平1：1，兩回合踢成2：2。

尼蘭特屢救險球，賽後獲領隊大讚。（路透社）

基亞利殊十分搶鏡，今場交出助攻。（路透社）

李城在下半場換入華迪，加強攻力。（路透社）

然而，補時3分鐘，形勢被動的維拉由兩名後備入替的埃及球員合作，艾穆罕默迪長傳斬入禁區，馬莫特查斯古特射入，助維拉以2：1絕殺李城，兩回合贏3：2晉身決賽，這是維拉近10年來首次打入英聯盃決賽。他們的對手會是曼城及曼聯的勝方。

伊恩拿祖一度為李城追平。（路透社）

馬莫特查斯古特（左）補時射入，為維拉鎖定勝局。（路透社）

維拉絕殺入球片段：

維拉在這兩回合的比賽中都是捱打的一方，他們兩場只有12次攻門，而李城兩回合總攻門多達43次。領隊甸恩史密夫大讚門將尼蘭特的表現，他說：「我們要多謝他，他今場作出3次精彩的撲救。他真的為我帶來一個難題（決賽的正選門將的選擇），但我很喜歡這種難題。」

基亞利殊（左）今季表現大熟大勇，是維拉前場的核心。（路透社）

甸恩史密夫說：「我們都清楚李城有多強，他們今季的表現又有多好，但我們踢了一場充滿娛樂性的比賽，我以球員的努力及表現為榮。我們在這項比賽有過光輝的歷史，如果我們能夠為球會第6次捧盃的話，我一定很自豪。」雖然他知道曼市雙雄皆非容易應付的對手，但既然4強都能夠爆冷淘汰李城，什麼事都可能發生。

李斯特城領隊羅渣士就難免失望，因為球隊贏形勢輸波，他說：「我覺得兩場比賽入面，我們都是踢得較好的一隊，但恭喜維拉，他們勝出了。」