【港足日與夜．彭林林】被誤解的年輕世代　解讀21歲的後備哲學

年輕是原罪，好像是。 年輕被隱喻為衝動、捱不了苦、不經世故；對年僅21歲的標準流浪中場彭林林而言，未知卻滿有冀盼的職業足球、每季始料不及的變化，勇往直前的衝勁，大人們以為的缺點，也許是他的決勝點。 撰文：葉詩敏 攝影：黃舒慧

彭林林，2018年夏天獲得夢想FC賞識，簽下足球生涯第一份職業合約，今季轉投同樣以年輕球員為骨幹的標準流浪。（黃舒慧攝）

約一個月前，因隨彭林林與歐陽耀冲到東京千葉參加J-League試腳，才與「林林」第一次碰面。出發東京前因要「做功課」，上網Google了彭林林的背景資料，維基的照片上是穿上球衣清爽、陽光的男生，因此在機場看到他的全黑皮衣打扮，險些認不出他來。網上關於他的資料不多，兩年來的報道就只有去季在夢想FC的首個職業入球，以及剛在東京的試腳比賽。即使在日本隨團相處了數天，除知道他球場以外打扮頗有性格、個性率直與偶會丟三落四的「大頭蝦」外，對於他的故事實在所知不多。21年，說長不長、說短不短的青春印記，他在港超球員飯堂「興記」向我一一道來。

林林今季在流浪由踢慣的邊路移至中場，努力並已慢慢適應新位置。（黃舒慧攝）

林林的足球生涯始於11歲，小時候在街場打籃球的他，小六那年跟着鄰居去踢球，才接觸了足球。「一開始幾個月都是『打龍』的，因為不會踢波，之後買了對白飯魚，便開始出來踢。」身邊踢球的都比他年長，朋友再叫他一起加入區隊，家住藍田的他卻是中西區區隊，「我走到去上環練波的，那時候連區隊都不知道是什麼，有個朋友踢中西區便帶我過去踢。」他笑道。我也笑了，這件事很符合他的人物性格。第一年已是U16「細仔」，後來踢完U18青年隊再踢了兩年騰翱聖約瑟（現為乙組），具備速度的他被教練安排主踢邊路。回想起在聖若瑟效力的日子，他感激球會的栽培：「剛剛青年軍出來，他們都想逐步把我們提升，給予年輕球員更多機會，升上一隊後跟U18水平截然不同，都是按部就班去學習。」

「想入波前先做好最簡單的事先，因為做到便沒有失誤，便有落場機會。」（黃舒慧攝）

未慣職業訓練強度 「初時練到冇胃口食飯」

「回想」說得似是久遠的事，但轉會實質也不過是兩年前而已。19歲，林林得到港超球隊夢想FC的賞識，獲得一紙職業球員合約，「冼Sir（冼家裕）找我去夢想，當然很開心，夢想前一年在頭半季曾是港超前列，又以培訓青訓為主，隊內的年輕球員如林樂勤、林衍廷都很有質素，落到場都會想能跟他們看齊。」可是，滿心歡喜過後，是現實的衝擊、職業足球的考驗。「上到去個態度和操練強度是要適應的，生活習慣也需自律和調節。」由乙組趕上港超聯球隊水平，他說首兩個月都是專注休息，「因為一開始未習慣時，練完波他們還會去吃飯，我練完波已累得沒有胃口，都是回家睡覺休息，食完晚飯又再倒頭大睡，因為完全未試過這種強度。」說罷，他把一口飯送進口中。

由港丙一上上到港超，他坦言也不是沒有想過，「因為看到黃祖心那時能得到機會去大埔。」（黃舒慧攝）

不想輸給任何人，我們遲起步的會先以阿龍、林衍廷他們為目標。 標準流浪中場 彭林林

「坐到後備熱身，已經是榮幸」

效力夢想那段日子可說是彭林林的原點，當時眼看鄭展龍、林衍廷等新生代陸續冒起，年少的小伙子自然不甘落後，「不想輸給任何人，我們遲起步的會先以他們為目標。」由在乙組時的主力球員，到加盟夢想後長居後備，問他可會失落，他秒答：「那又不會，其實早在季前操練時已知道與隊友有一定差距，不要說在夢想時當後備慣不慣，坐到後備席可以熱身，我覺得已經是一種榮幸了。那時是很渴望的，個個年輕球員都是這樣，我同均仔（鄧子均）也是，有得坐板先，不要想正選。」可是，不知不覺中，命運的種子原來已經播下、發芽並悄然醞釀着。

時間倒退到兩年前，20歲的彭林林投身職業足球後的第一個重要時刻，就在夢想FC迎戰和富大埔的一仗上，他被教練梁志榮安排於78分鐘換入，是他首次踏上港超聯賽場。「有什麼感覺？」我問道。「好愕然，那次『細榮』都有說過是搏一搏，正常在落後時都會是換入朱偉鈞、能助攻助守的球員，而我之前的進攻能力較高，但防守意識很低。」

去季在港超聯首次上陣便射入追平的關鍵入球，他笑謂：「好在那一下轉身轉得靚！」（資料圖片／高詩琦攝）

後備登場入職業首球 「連換人程序都唔知」

處子登場，在後備席被喚叫準備時，連驚訝的時間都來不及，他笑言連後備入替的企位都不知道，「吓？換我？我呆了呆再立即跑過去，我連換人呀、去邊呀、企位什麼的都不知道，換人有什麼程序、企球證左定右邊呢？丙組時著好衫、戴好Pad，隊友一出來便入得的嘛！」

「擺什麼甫士好？」「還記得入波的心情嗎？」（黃舒慧攝）

有趣的細節是回首歲月的點綴，當下他也沒有浪費展現自己的機會，「『細榮』那時對我說不用緊張，做最簡單的事，見人就畀（波）、一對一就過，做返自己叻的事。」林林最終不負眾望，88分鐘，他在禁區右側轉身、左腳勁射遠柱入網，為球隊追平2︰2完場。咆吼、奔跑、振臂，入球後的「指定動作」，還在讀大專的林林躍登於體育報道，「入了那一球後多了人關注自己，開心是開心的，但一兩個鐘頭之後已忘記，我還記得那一晚因為早上要練波很早便睡了。」那一刻的淡淡然，可是因冷不防的機遇而激起的水花，無論它們最初以怎樣的方式呈現，短短一瞬間卻能牽動、甚至改變一生。

腳踏實地爭取正選，比起入更多球，更是彭林林的首要目標。（黃舒慧攝）

入選港隊後其實不太開心，有少少打擊，個個都好好波。 標準流浪中場 彭林林

港隊的「無情」洗禮 時刻比較求進步

因着一個入球，一個月後獲港隊徵召出戰港澳埠際賽，18人決選名單上還有林樂勤、林衍廷、余煒廉等小將，「後來第一次入選港隊，覺得終於有這個機會，但去到球場練習時，發現每個球員的質素都好好。」迎接林林的，是再一次大開眼界後的現實衝擊，「其實那時候不太開心，更有少許打擊，個個都好好波，覺得返到自己球隊練習時，要再努力多一點。」



同輩的競爭和刺激是最有效的吧？因為作為球員，一定討厭敗走的滋味，「會時刻去比較，跟自己差不多年紀、或是大自己一兩年的……就會覺得過了一兩年後，自己可否達到鄭展龍、（余）煒廉他們的水平。」

自知起步比別人遲，林林努力追趕上職業水平。（黃舒慧攝）

是不是很想入選「大港腳」？平時嬉笑愛吵鬧的他，答案卻出乎意料之外。



大部分年輕球員總會不加思索就說「想」，林林卻認真思考後才答道：「嗯……我會一步一步來，都知道急不來，自己19、20歲才開始踢職業，別人16、17歲已是港青，起步遲便慢慢來，先在自己球會取得表現、增值自己爭到正選，踢到上去自然會有人知道你的存在。」



他提醒了我「慢慢來」，也許就是年輕的特權。人們總認為年輕人橫衝直撞、想到就去做，眼前的這個21歲男生，其實有自己的成長節奏和想法：「入不入到香港隊，其實都是看教練覺得你適不適合球隊而已。港隊不是我的首要目標，最重要是球隊今年有好成績。」

旁邊的隊友在拍攝時不停開林林玩笑，表情本來有點不自然的林林慢慢放開來。（黃舒慧攝）

實事求是 比起踢大會追求出場機會

與林林的相處間，對他那個黑色皮衣的第一印象慢慢變淡，酷酷的扮裝與略微輕浮的態度下，意外地是個實事求是的少年。「看我們追不追到日本的『車尾燈』」這句話大概是在東京整個旅程中，我對林林最深刻的一句話，那個自信的表情，略帶初生之犢不畏虎的傲然，並不惹人討厭。反之，我們應該珍惜屬於年輕的大無畏。



兩年來經歷港超聯洗禮，在夢想FC後，轉投同樣重用年輕球員的標準流浪，問他可會想獲得大球會青睞？他依舊踏實：「踢大會，表現可能會好一點，因為大會的球員、外援質素很高，他們帶住你踢真的會進步不少。但如果讓我選擇，我會先追求出場機會，吸收更多經驗先。」

他想一想，續道：「以前讀書踢乙組、丙組，身邊大部分都是差不多年紀，但在港超聯踢球，會有些年長一點的帶住你，三十頭、二十中，有的已有家庭，食飯時聽大家閒聊都會學到很多事情，少一點自己撞板去體會。」始知他在一班經驗球員身旁，默默地以自己的方式觀察和學習職業世界。

「要除衫呀？我的腹肌不明顯。」他爽朗笑着配合攝影師。（黃舒慧攝）

他也曾有過懷疑人生的時刻，「我覺得這是每一個球員必經歷的，因為你的踢法未必適合每隊波，每隊的踢法和策略都不同，如果你個人能力很強，去到傳控球隊的作用是真的不大，所以每個球員在每個球隊都有不同的作用，幾好波都好，去到一支不適合的球隊的話，便不會用你。」



今季由較熟悉的邊路轉移到中場位置，林林坦言需要適應，「在中間搶截做反擊，開始慢慢適應到，踢中間更講求傳控，遲些若移回邊線時，一樣重要，所以都會幫到自己。」是的，從來沒有適不適合，只有夠不夠努力。「最緊要有得踢，後備落場都沒所謂。」初接觸他時那輕浮的語言，隨逐點了解而慢慢沉澱。

自覺起步遲的21歲男生，默默地以自己的方式觀察和學習職業世界。（黃舒慧攝）

由區隊到職業球隊，從十幾歲的讀書時代聊到21歲的未知人生，「家人支持你踢職業嗎？」我問道。

「嗯……諗下點講先。」陽光笑容突然冷卻。「他們知道我踢波，但不知道我是踢聯賽。因為小時候他們都不太支持我踢波，都是些古舊思想啦，踢波不會高、打籃球一定高那種。」想起來，我小時候也聽過這個不科學的說法。他補充說：「但他們在生活上是很關心我的，只是對於足球方面很冷漠，不聞不問。」關心卻又冷漠，在於媽媽知他踢波會為他煲湯，但對兒子踢什麼球隊、比賽卻從不過問。自踢區隊U隊開始，家人多年來也沒有到場看過他一場比賽，「問他們去不去，其實我知道答案，但都是循例問一問，問完他們作為家人也都開心點嘛！」他低頭用吸管攪動手邊的凍奶茶，溫柔地說堅強的話。

+ 8 + 7 + 6

原來食飯時閒聊也不僅是閒聊，「球隊中有比自己年長的人，聽大家傾偈都會學到很多事情，少一點撞板。」（黃舒慧攝）

大概爸爸媽媽與兩個哥哥未必了解，林林在港超聯上的社會課，「完全是兩個世界，以前兼職是過得一日就一日，銀包厚得一日就一日，但踢波後知道大家對待職業的態度很不同，他們因為這份工作而拿出專業的態度。就算將來我不是踢波也好，返任何一份工都會記住這個心態，其實對自己改變很大。」對於未來的職業足球旅途，他坦言最重要是有機會繼續成長，「入球直頭是奢望啦！都是做好最簡單的事先，因為做到便沒有失誤，便有落場機會，反而落場面對不同對手的經驗，是緊要過你入波。」

「年輕也有優勢，我覺得我們有別人欠缺的衝勁。」（黃舒慧攝）

「始終在香港踢波不會帶給你什麼，是一個夢想、回憶，老了不會有遺憾。」

21歲的簡歷，未必來得及大起大跌，可是平穩的日子總有少年的領悟。All Back髮型、黑色皮衣的全黑「好Chok」印象以外，他教會我即使認識了自己的平凡，也要有擁抱現實世界的勇敢。