【英聯賽盃】曼聯作客一球挫曼城仍出局　蘇斯克查：我們需要射手

英格蘭聯賽盃4強次回合，曼市雙雄再度合演「曼市打吡」，首回合落後1：3的曼聯作客曼城，雖然由馬迪一箭定江山，可惜不足以帶領紅魔鬼反勝躋身決賽，曼城將與阿士東維拉在決賽爭奪聯賽盃的錦標。

曼聯在聯賽盃4強首回合以1：3不敵同市宿敵曼城，力爭在曼城主場反勝晉級，今季第3度上演「曼市打吡」，之前雙方各贏一場。紅魔鬼主帥蘇斯克查與上仗對燦美爾的足總盃賽事一樣，同樣排出3-4-1-2的陣式，以梳爾﹑哈利馬古尼及連迪路夫鎮守防線，在上半場早段已面對曼城的強攻，幸好迪基亞分別撲出馬列斯及阿古路的攻門，曼聯才力保不失，並在35分鐘憑一次死球攻勢取得領先，費特罰球傳中，曼城球員頭槌解圍頂出不遠，馬迪球不著地第一時間勁射入網。

「藍月亮」在落後的情況下更積極反撲，在往後時間多次製造機會，史達寧及阿古路分別「食詐糊」。之後曼聯入球功臣馬迪在76分鐘，因為一次職業犯規撞跌對手球員，被球證以兩黃一紅驅逐離場。曼聯10人應戰堅持至完場，結果雖以1球力克曼城，總比數仍以2：3不敵出局。

曼聯憑馬迪的入球一箭定江山，作客一球擊敗曼城。（路透社）

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曼聯雖然連續兩次作客曼城報捷，但未能為他們收復失地，主帥蘇斯克查仍對兩度在曼城主場報捷感滿意。在今仗後，網上流傳一段蘇斯克查在場邊相當激動的影片，更疑似以粗口向場中的球員傳達指令，更有指該名球員正是連格，而在事發7分鐘後，該名英格蘭球員便被調離場。

連格今仗疑似被蘇斯克查「爆粗」破口大罵。（路透社）

蘇斯克查在場邊疑似「爆粗」鬧爆連格片段：

“One more time and you’re f**king off!”



*Lingard was subbed off five minutes later* #EFL pic.twitter.com/TnqTBn2NqQ — Dream Team (@dreamteamfc) January 29, 2020

謠傳已久，般奴費南迪斯加盟曼聯終成真，紅魔鬼以5500萬歐元的轉會費引入該名葡萄牙國腳，蘇斯克查在賽後指費南迪斯狀態不俗，可以立即為曼聯披甲。不過，「蘇B」看似在冬季轉會窗完結前夕，仍有一些動作，他表示球隊需要在前線增兵，需要一名射手將般奴費南迪斯製造的機會轉化成入球，但他未有指明誰是目標人物。