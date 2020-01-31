【英超】利物浦遙遙領先19分　再贏幾多場可首奪英超？　

利物浦周中補賽對韋斯咸再贏一場，英超聯賽24戰23勝1和得70分，遙遙領先第二位的曼城19分之多。 按紅軍目前狀態，相信他們勢可首奪英超錦標，終結30年的漫長等待。不過他們尚需要幾多分才可肯定奪標？最快邊場可以捧盃？

最後14場贏8場 即首奪英超

英超完成24輪賽事，利物浦目前已累積70分，由於第二位的曼城只有51分，令紅軍有19分優勢。換言之，餘下14場賽事，利物浦只需多拿24分，即可奪冠。因為曼城就算餘下14戰全勝多拿42分，也只有93分，而利物浦只需多贏8場，即可以94分首度贏得聯賽冠軍。

三叉戟之一的前鋒文尼受傷，幸好阿歷士張伯倫挺身而出取得入球。（路透社）

利物浦今季英超戰績突出，領隊高普居功至偉。（路透社）

利物浦未來8場英超賽程 01/2 主場 修咸頓 16/2 作客 諾域治 25/2 主場 韋斯咸 01/3 作客 屈福特 07/3 主場 般尼茅夫 17/3 作客 愛華頓 22/3 主場 水晶宮 04/4 作客 曼城

關鍵一戰對曼城

利物浦近期在聯賽似乎已進入「奪冠模式」，搶分過程相當順利。觀看紅軍未來8場賽程，前7場對手均是中下游球隊，如果利物浦和曼城均7戰全勝，關鍵一戰將會是4月4日兩軍在曼城主場對陣。

如果利物浦順利在伊蒂哈德球場獲勝，不單可以力壓曼城一搔30年之癢奪冠，報卻上季以1分之微落敗之仇，同時也可打破宿敵曼聯在2000/01創下在4月14日捧盃的最早奪得英超冠軍的紀錄，以及曼聯在2000/01球季和曼城在2017/18球季創下、餘下5場賽事提早奪冠的紀錄。

利物浦上下一心，力爭首奪英超聯賽冠軍。（Getty Images）

更多紀錄等待紅軍改寫

事賽上，利物浦聯賽24戰23勝1和已刷新英超和歐洲五大聯賽最佳開季紀錄。目前已保持跨季41場不敗，向阿仙奴的英超49場不敗紀錄邁進。

此外，利物浦在主場晏菲路已跨季連勝19場，下場對修咸頓如順利勝出，可追平曼城2012年創下的主場最長連勝紀錄，並在2月25日對韋斯咸一戰有望刷新紀錄。

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