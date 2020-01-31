【西班牙盃】美斯梅開二度　取生涯500勝　基沙文穿高比球衣現身

500，對巴塞隆拿球星美斯而言別具意義，該名巴塞在西班牙盃16強梅開二度，協助球隊在主場5球大破雷加利斯，輕鬆晉級8強外，亦是美斯第500場勝仗。根據足球數據網站《Opta》，美斯今仗連下兩城後，在西班牙本土無獨有偶累積500個入球。

巴塞隆拿在西班牙盃16強主場與雷加利斯（Leganes）碰頭，新任主帥斯迪恩派出美斯﹑基沙文與小將安素法迪（Ansu Fati）攻堅，巴塞在開賽4分鐘便由基沙文近射建功，及後守衛基文迪朗格勒（Clement Lenglet）在27分鐘接應美斯的角球頭槌建功，擴大領先優勢。

美斯在下半場14分鐘一次右路攻勢，擺脫3名對手球員起腳改變方向入網，加上艾法美路在77分鐘補射建功，遙遙領先4：0。美斯在完場前扣過門將「埋齋」，結果巴塞在主場大勝雷加尼斯5：0，輕鬆躋身西班牙盃半準決賽。

基沙文在開賽僅4分鐘便打開紀錄，為巴塞的大勝掀起序幕。（路透社）

美斯在今仗貢獻兩個入球及一個助攻，領軍輕取雷加尼斯晉級，今仗亦是他職業生涯的里程碑，在巴塞的第500場勝仗，成為西班牙史上首名球員完成這成就。根據足球數據網站《Opta》表示，美斯在今仗的兩個入球，使他在西班牙本土賽事（西甲﹑西班牙盃及超級盃）合共累積500個入球。

美斯在完場前推過門將建功，為球隊錦上添花。（路透社）

巴塞隊長美斯在今仗貢獻兩個入球及一個助攻，領球隊大勝雷加尼斯5球。（路透社）

另外，NBA退役巨星高比拜仁（Kobe Bryant）因直升機意外離世，而巴塞陣中公認的籃球迷基沙文，穿上高比的8號球衣抵達主場，向該名一代籃球巨星致敬。基沙文在戰畢西班牙盃後，隨即趕往魯營球場旁邊的Palau Blaugrana，觀賞巴塞籃球隊與辛尼特的歐洲籃球聯賽賽事，可見他對籃球的熱愛。