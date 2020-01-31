【轉會】阿仙奴借入修咸頓後衛　盤點近日主要落實交易

冬季轉會窗來到尾聲，多支球隊加緊努力，在關窗前簽入新兵，其中曼聯以5500萬歐元基本轉會費，從士砵亭羅致波基斯費南迪斯，暫成今月標王。雖然時間不多，但據報曼聯仍希望簽多一名前鋒。

冬季轉會窗關上前最後一日，謠言滿天飛，其中有多宗曼聯尋鋒的消息，以頂替受傷的拉舒福特。英國《每日電訊報》稱，曼聯欲簽入般尼茅夫前鋒祖舒亞京治，但遭拒絕。由於中超開季無期，有傳曼聯有意將大連一方的荷西朗頓帶回英超應急，這名委內瑞拉射手踢過紐卡素及西布朗。英國《天空體育》披露，曼聯還接觸皇家蘇斯達前鋒韋利安荷西，而熱刺亦對他有興趣。

有傳曼聯想羅致荷西朗頓應急，代替受傷的拉舒福特。（Getty Images）

車路士前鋒基奧特盛傳離隊，但到最後一日仍未落實，傳他曾拒絕紐卡素，據報國際米蘭、拉素以至熱刺都對他有興趣，未知他最終花落誰家。《每日電訊報》表示，車路士出價求購拿玻里的32歲前鋒梅頓斯，但被拒絕。至於巴黎聖日耳門前鋒卡雲尼相信很大機會留隊，馬德里體育會亦打定輸數，無法在冬季轉會窗簽到他。

車路士的基奧特一直想離隊，但一直未決定下家。（Getty Images）

此外，近日有多宗落實的轉會，最矚目的有曼聯以5500萬歐元基本轉會費，最高可達8000萬歐元，從士砵亭羅致葡萄牙中場波基斯費南迪斯。英國《泰吾士報》披露更多費南迪斯轉會費附加費條件細節，他每為曼聯正選上陣5次，士砵亭就可以獲得100萬歐元，直至他滿25次正選上陣，最多500萬歐元；如果曼聯在未來5季取得歐聯資格一次，都需要向士砵亭支付500萬歐元，相信這1000萬歐元的條件較易達到。另外，如果費南迪斯贏得英超最佳球員，或者入選金球獎前3名，曼聯每次需付士砵亭500萬歐元，1500萬歐元封頂。

AC米蘭的波蘭前鋒比亞迪克令人意外地，最終加盟德甲的哈化柏林。挪威中場新星辛達貝治曾經傳與曼聯拉上關係，但最終選擇了錫菲聯。最新的交易有，阿仙奴宣布，從修咸頓借入葡萄牙右閘薛迪索拉斯。

近兩日主要落實交易：

+ 8 + 7 + 6

英超第25輪賽程（按圖放大）