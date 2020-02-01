【轉會】冬季窗關閉曼聯再做標王　英超最進取球隊關窗前簽兩將

本球季的冬季轉會窗正式關閉，最後一個交易日未見「大刁」出現，結果曼聯繼夏季轉會窗再做標王，以5500萬歐元簽入從士砵亭收購葡萄牙國腳波基斯費南迪斯。 轉會窗關閉前，不少交易為借用方案，如盛傳「急聘」前鋒的曼聯在關窗前一刻借用從上海申花借用尼日利亞國腳恩哈路。但最繁忙球會，必定是本季英超神奇球隊錫菲聯，最後一天一買一借，看來有意衝擊歐洲賽席位。

轉會窗最後一天，盛傳同樣有主力前鋒因傷長唞的曼聯和熱刺將作「最後衝刺」，今季在車路士機會甚少的老將基奧特成為傳聞中的搶手貨，結果林柏特「捷足先登」，在記者會上宣布基奧特留隊，掃清傳聞。曼聯結果借用恩哈路至季尾，英媒《BBC》報道借用不設購買條款。而熱刺亦傳聞加里夫巴利從皇馬回巢，但摩連奴在賽前記者會表明要為未來考慮，不會急購前鋒。

恩哈路曾效力屈福特，在英超一季射入16球。（Twitter）

轉會窗最後一天，最高價交易落入韋斯咸手中。他們從英冠侯城簽入翼鋒查洛保雲（Jarrod Bowen），轉會費2200萬鎊 。這名英格蘭右翼在侯城青訓系統晉升一隊，在2016/17年球季已有英超上陣經驗，而近3季在英冠入球均達雙位數字，本季29場賽事已射入16球，並6次助攻。

查洛保雲來自英冠侯城，身價達2200萬鎊。（韋斯咸Twitter）

錫菲聯本季靠堅韌防線打出佳績，在轉會窗進一步增兵，看來心存大慾。繼昨日以破球會紀錄簽入挪威中場辛達貝治（Sander Berge），關窗前再簽兩將。球隊先公布從中甲長春亞泰借用荷蘭中鋒李察路施夫高域（Richairo Zivkovic），再於德甲利華古遜借用希臘國腳、後衛列素斯（Panagiotis Retsos）。

理查路施夫高域出身自阿積士青訓，從中國回歸歐洲球壇。（twitter）

列素斯年僅22歲。（twitter）

2020年冬季轉會窗焦點交易：

+ 16 + 15 + 14

英超第25輪賽程（按圖放大）